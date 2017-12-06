2017’de Yayınlanan En Popüler 20 YouTube Videosu

YouTube, 2017'de popüler olmuş videoları duyurdu. 10 tanesi trend video, 10 tanesi müzik videosu olacak şekilde toplamda 20 videoyu sizlere sunuyoruz.

2017’nin ilk günü daha dün gibi aklımda. Buna rağmen zaman yine çok hızlı geçti ve 2017’nin son ayına da giriş yaptık. Bildiğiniz gibi Aralık ayı, büyük firmaların 2017 istatistiklerini çıkarttıkları yıl oluyor. Buna Spotify’den YouTube’a kadar pek çok içerik sağlayıcı ayak uyduruyor.

YouTube, 2017 için en popüler videolarını paylaştı. En popüler videolar ve En İyi Müzik videoları olacak şekilde ikiye ayrılan bu liste, beğenilme, yorum sayısı, paylaşımla ve elbette görüntülenme baz alınarak yapıldı. 2017’de insanların ilgisini her zaman olduğu gibi yine müzik videoları çekti. Şarkı listesi olmamasına rağmen, bazı şarkılar en popüler videolar arasında yer aldı. Bakalım bu sene trend olan videolarda gözünüzden kaçanlar olmuş mu. Listelere ve videolara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En Popüler Videolar

Until we will become dust - Oyster Mask | THE MASK SINGER 2

ED SHEERAN - Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography

Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect

Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer - America's Got Talent 2017

Ed Sheeran Carpool Karaoke

Lady Gaga's FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL

"INAUGURATION DAY" — A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration

history of the entire world, i guess

In a Heartbeat - Animated Short Film

Children interrupt BBC News interview - BBC News

2017’nin En İyi Müzik Videoları

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)

Maluma - Felices los 4 (Official Video)

Bruno Mars - That’s What I Like [Official Video]

Chris Jeday - Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

05. El Amante - Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)

Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)

DJ Khaled - I'm the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

Enrique Iglesias - SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox