2017’de Yayınlanan En Popüler 20 YouTube Videosu

2017’nin ilk günü daha dün gibi aklımda. Buna rağmen zaman yine çok hızlı geçti ve 2017’nin son ayına da giriş yaptık. Bildiğiniz gibi Aralık ayı, büyük firmaların 2017 istatistiklerini çıkarttıkları yıl oluyor. Buna Spotify’den YouTube’a kadar pek çok içerik sağlayıcı ayak uyduruyor.
YouTube, 2017 için en popüler videolarını paylaştı. En popüler videolar ve En İyi Müzik videoları olacak şekilde ikiye ayrılan bu liste, beğenilme, yorum sayısı, paylaşımla ve elbette görüntülenme baz alınarak yapıldı. 2017’de insanların ilgisini her zaman olduğu gibi yine müzik videoları çekti. Şarkı listesi olmamasına rağmen, bazı şarkılar en popüler videolar arasında yer aldı. Bakalım bu sene trend olan videolarda gözünüzden kaçanlar olmuş mu. Listelere ve videolara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
En Popüler Videolar
Until we will become dust - Oyster Mask | THE MASK SINGER 2
ED SHEERAN - Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography
Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect
Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer - America's Got Talent 2017
Ed Sheeran Carpool Karaoke
Lady Gaga's FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL
"INAUGURATION DAY" — A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration
history of the entire world, i guess
In a Heartbeat - Animated Short Film
Children interrupt BBC News interview - BBC News
2017’nin En İyi Müzik Videoları
Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]
J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)
Maluma - Felices los 4 (Official Video)
Bruno Mars - That’s What I Like [Official Video]
Chris Jeday - Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel
05. El Amante - Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)
Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)
DJ Khaled - I'm the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne
Enrique Iglesias - SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox