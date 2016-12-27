2017 ile Birlikte Kamu Kurumlarında Q Klavye Yasaklanıyor, Yerine F Klavye Geliyor!

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı yaptığı açıklamada 2017 yılıyla birlikte kamu kurumlarında F klavyeye geçileceğini duyurdu.

Uzun süredir başta devlet okullarındaki bilgisayar lobaratuvarları olmak üzere F klavyeleri kamu kurumlarında görüyoruz ancak tam anlamıyla kamu kurumlarında F klavye yaygın değildi özellikle de kamu personelleri genellikle Q klavye kullanmayı tercih ediyordu.

Q klavye yerine Türkçe'ye daha uygun olduğu düşünülen F klavyenin yaygınlaşması için kamuda F klavyenin zorunlu kılınacağına yönelik haberleri bir süredir duyuyorduk. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem'in yaptığı açıklamayla birlikte F klavyenin memurların hayatına tam olarak gireceği tarih belli oldu. Kamu kurumları, 2017 yılıyla birlikte F klavyeye geçiş yapacak ve Q klavye kullanılmayacak.

F Klavye Daha da Geliştiriliyor

Türk Dili'nin gücüne ve verilmesi gerken öneme dikkat çeken Ekrem Erdem, F klavyeye TL sembolünün ve inceltme tuşlarının da ekleneceğini söyledi. Böylelikle F klavyeye eklenen yeni standartlar klavyenin günlük kullanım için daha da uygun olmasını sağlayacak.