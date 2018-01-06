2017 Kaset Satışları İçin 'Devrim' Gibi Bir Yıl Oldu

90'lı yılların en büyük eğlence araçlarından birisi olan kasetler, yeni teknolojik gelişmler nedeniyle oldukça düşük sayılarda satılıyordu. Ancak 2017 bu nostaljik ürünlerle ilgili muhteşem bir yıl oldu.

Nostalji olgusu popüler kültürde sürekli yeniden ısıtılarak bireylere sunulmaktadır. Bunun en net örneğini eski şarkıların popüler müziğe uyarlanarak söylenmesinde bulabiliriz. Bir popüler kültür eseri olan filmler de ne kadar fütüristik olsa da nostaljik ürünleri tekrardan gündeme getirebilirler. Bunun sebebi ise eskinin vermiş olduğu o gizemin yanı sıra karmaşıklıktan uzak yapısıdır.

Bunun son örneği ise Amerika'daki kaset satışlarında görüldü. Bir anlamda kasetler için ikinci bahar ya da yeni bir devrim diyebiliriz. Nielsen Music adlı bir şirketin satış rakamlarına göre sessiz sedasız bir devrim geçiren kasetler 2017 kaset satışları bir önceki yıla göre %35 artış gösterdi. Bildirilene göre 174 bin kaset satıldı. Bu Amerika gibi bir ülke için oldukça az bir rakam gibi görünse de retro bir araç için oldukça yüksek bir rakam.

Bu satışın sebebi olarak ise izleyenler tarafından oldukça beğenilen Galaksinin Koruyucuları gösterildi. Bildiğiniz üzere filmde, başrol oyuncumuz bir kasetçalar aracılığıyla gücüne güç katıyordu. Eskinin yeniden pazarlanmasına bir örnek arıyorsanız Star Lord'a bakmanız yeterli. Siz eski bir Walkman'e ne dersiniz?