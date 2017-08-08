2017 LYS Tercih Sonuçları Bugün Açıklanıyor!

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından gelen açıklamaya göre 2017 LYS Tercih sonuçları gün içerisinde açıklanacak.

Lisans Yerleştirme Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından herkesin büyük bir heyecanla yaptığı tercihler, bugün açıklanıyor. Birçok öğrencinin önündeki uzunca yılları şekillendirecek tercih sonuçları, ÖSYM’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 8 Ağustos’ta, yani bugün açıklanıyor. Saat konusunda herhangi bir açıklama yapmayan ÖSYM’nin daha önceki yıllarda yaptığı duyurulara bakarsak en geç 21.15’e kadar tercih sonuçları açıklanacaktır.

Üniversite Kayıtları Ne Zaman?

Kayıtların bugün açıklanmasından sonra öğrencileri üniversite kaydı heyecanı saracak. İki farklı şekilde yapılacak kayıtları kaçırmamak için 11-16 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden internet başvurusu yapmanız gerekiyor. Eğer bizzat üniversiteye giderek kaydınızı yapmak istiyorsanız 14-18 Ağustos tarihleri arasında kazandığınız üniversiteye giderek kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Anlayacağınız son kayıt tarihi 18 Ağustos’ta.

Bu Sonuçlar Son Değil

Öğrencilerde gerek aile baskısı gerekse de kendi heyecanı yüzünden depresif durumlar gözüküyor. Buradan takipçilerimize sesleniyoruz: Eğer istediğiniz bölümü kazanamazsanız, bu her şeyin sonu demek olmuyor. Önünüzde daha yaşayabileceğiniz sayısız macera ve bu maceralar için sayısız seçenek var.