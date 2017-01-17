2017 MacBook Pro'nun 32 GB RAM ile Birlikte Geleceği Söyleniyor

Geçtiğimiz senenin MacBook Pro’sunda 16 GB RAM olmasının ardından Apple’ın 2017 MacBook Pro’da 32 GB RAM kullanacağı iddia ediliyor.

Yılon henüz başında olduğumuz şu günlerde, bu yıl içinde çıkacak olan 2017 model MacBook Pro ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. KGI firmasından ünlü analist Ming-Chi Kuo’nun ortaya attığı bu iddia, yeni MacBook Pro’nun RAM kapasitesiyle ilgili. Kuo’nun iddiasına göre 2017 MacBook Pro, 32 GB RAM ile birlikte gelecek. Ayrıca Kuo 12 inçlik MacBook’un RAM kapasitesinin de 8 GB’dan 16 GB’a yükseltileceğine inanıyor.

Geçtiğimiz yılın en yüksek donanım özelliklerine sahip 15 inçlik MacBook Pro’sunda 16 GB RAM vardı ve bu başlı başına bir tartışma konusuydu. Örneğin bu cihazı video düzenleme vb. ağır işler için kullanan kişiler, 16 GB RAM’den daha fazlasına ihtiyaç duyacaktır. Ayrıca RAM kapasitesinin 16 GB ile sınırlanması, cihazın yapabileceklerinin üst sınırını aşağıya çekiyor.

Ancak, Apple’ın da bu konuda haklı gerekçeleri var. MacBook Pro’nun küçük ve hafif yapısı korunurken cihazın uzun saatler süren batarya ömrünün devam ettirilmek istenmesi bunda en büyük etken. Çünkü ekstra RAM, daha fazla alan gerekliliği ve daha fazla güç tüketimi anlamına geliyor. Ayrıca ekstra RAM’in batarya alanından yer çalacağını da belirtmek gerek. Bununla birlikte Intel’in dizüstü bilgisayar çip setlerinin 16 GB LPDDR3’den daha fazlasını desteklemiyor oluşunun da bundan payı büyük tabii.

Tüm bunlara rağmen piyasa, Apple’ı 32 GB RAM kapasiteli MacBook Pro’lar için zorlayabilir. Eğer Intel destek sağlayamazsa, Apple masaüstü sınıfı DDR4 bellek türünü kullanmak zorunda kalabilir.