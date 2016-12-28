2017 Model Sony Xperia XZ'ye Ait Bir Görsel Ortaya Çıktı

2017'de satışa sunulacak Sony Xperia XZ'ye ait olduğu düşünülen bir görsel internete sızdı.

Akıllı telefonlar sürekli yenileniyor ve gelişiyor. Ne de olsa üreticiler arasında inanılmaz bir rekabet var ve firmalar, kendilerini sürekli geliştirmek zorundalar.

30 Eylül 2016'da yani henüz 2 ay önce satışa sunulan Sony Xperia XZ, 2017 yılının son aylarında yenilenecek. Hatta ona ait olduğu iddia edilen bazı fotoğraflar internette yayınlandı bile. Fotoğraf epey bulanık olsa da; ön kamera, yakınlık sensörü ve hoparlör ünitesi ayırt edilebiliyor.

Fotoğrafta dikkat çeken bir diğer özellik ise neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip olması. Maalesef özellikler, fiyat ve kesin çıkış tarihi gibi detaylar ortaya çıkmadı. Elbette söz konusu ayrıntılar ortaya çıkınca, sizinle anbean paylaşacağız.