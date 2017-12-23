2017'nin 3. Çeyreğinde Nokia 16 Milyon Cihaz Sattı!

Nokia'nın bağlı olduğu HMD Global'in açıkladığına göre 2017'nin 3. çeyreğinde 16 milyon birim Nokia cihaz satıldı!

Nokia'yı bünyesinde barındıran HMD Global 2017'nin 3. çeyreğine dair satış verilerini açıkladı. Buna göre Nokia, 2017'nin 3. çeyreğinde tam 16 milyon birim cihaz satışı yaptı. HMD Global, global "handset" yani tüm telefonları içeren pazarda 2017'nin 3. çeyreği ile birlikte dünyada 8. sırada olduğunu açıklamıştı ancak ortada resmi veriler yoktu. Bu rakamlarla beraber HMD Global'in iddiası da doğrulanmış oldu.

HMD Global'in açıkladığı verilere göre bu 16 birim cihazın 2.8 milyonu Nokia'nın yeni nesil Android'li akıllı telefonlarıyken, 13,5 milyonu Nokia'nın özellikli cep telefonlarından (günümüzde tuşlu ve özelliksiz telefon dediğimiz cihazlar) oluşuyor. Bununla birlikte HMD Global, global özellikli telefonlar pazarında 3. sıraya otururken, global akıllı telefon pazarında ise 16. sıraya oturmuş oldu.

2017'nin ilk çeyreğinde Nokia'nın Androidli akıllı telefonları pazarda yaklaşık 1.3 milyon birim kadar yer kaplıyordu. Akıllı telefon pazarında Nokia, Samsung ve Apple gibi devlere yaklaşamasa bile 3. çeyrekteki verilerle birlikte, satışlarını ikiye katlayarak global akıllı telefon pazarındaki önemli yerini belli etmiş oldu. Ne diyelim, cep telefonu piyasasının eski devlerinden birini eski ihtişamlı günlerine dönmesini izlemek keyif verici. Siz ne düşünüyorsunuz?