2017'nin Akıllara Zarar 10 Absürt Haberi

Yeni yıla girmişken bizler de geçtiğimiz senenin 'en'lerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Günün gelişmelerini, önemli olayları takip ettiğimiz televizyonlarda veya sosyal mecralarda bazen ilginç haberlere de rastlayabiliyoruz. Öyle ki bu haberler hem güldürüyor hem de düşündürüyor. İşte yurdum insanının dahil olduğu en absürt haberler…

Niye güzel okumadın?

Protestocular Hollanda’yı protesto etmek için portakal bıçaklayıp suyunu içtiler

Game of Tezek

Yeni Akit Gazetesi’ne göre ajanlar haberleşme için yırtık kot kullanıyor

Önemli olan fiyat değil niyet

Caiz mi, değil mi?

Alkollü bir adam çıplak şekilde dairelerin zillerine bastı ve kapılarına işedi

Halk Oyunları Yarışması için Macaristan’a giden 16 kişilik ekipten 11 kişinin iltica etmesi

Inception'da mıyız ? (rüyada ikinci katmanda omuz mu atmış?)

Antalyalı muhtarlar protesto etmek amacıyla üzerine ‘Trump’ yazdığı turpları ısırdı