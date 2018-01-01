2017'nin Akıllara Zarar 10 Absürt Haberi

Günün gelişmelerini, önemli olayları takip ettiğimiz televizyonlarda veya sosyal mecralarda bazen ilginç haberlere de rastlayabiliyoruz. Öyle ki bu haberler hem güldürüyor hem de düşündürüyor. İşte yurdum insanının dahil olduğu en absürt haberler…
Niye güzel okumadın?
Protestocular Hollanda’yı protesto etmek için portakal bıçaklayıp suyunu içtiler
Game of Tezek
Yeni Akit Gazetesi’ne göre ajanlar haberleşme için yırtık kot kullanıyor
Önemli olan fiyat değil niyet
Caiz mi, değil mi?
Alkollü bir adam çıplak şekilde dairelerin zillerine bastı ve kapılarına işedi
Halk Oyunları Yarışması için Macaristan’a giden 16 kişilik ekipten 11 kişinin iltica etmesi
Inception'da mıyız ? (rüyada ikinci katmanda omuz mu atmış?)
Antalyalı muhtarlar protesto etmek amacıyla üzerine ‘Trump’ yazdığı turpları ısırdı