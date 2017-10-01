2017'nin Android'e Gelen En İyi 5 Ücretsiz Açık Dünya Oyunu!

Android için çıkan en iyi 5 açık dünya oyununu sizler için derledik. Her konuda daha özgür olduğunuz açık dünya temalı oyunları seviyorsanız bu liste tam size göre olacaktır.

2017’de Android için yine binlerce yeni oyun çıktı. Önceki dönemlerde sistem yetersizliğinden dolayı açık dünya temalı oyunları pek sık göremiyorduk, ancak bu sene gerek yazılımsal gerekse de donanımsal gelişmelerden dolayı açık dünya temalı oyunları daha sık görmeye başladık. Bugün sizlere açık dünyada geçen 2017’nin en iyi 5 Android oyununu açıklayacağız. Ücretsiz olarak indirebileceğiniz bu oyunlar açık dünyanın tüm özgürlüğü ile sizlere hoş bir seçenek sunacak.

Dead Rivals - Zombie MMO

Mobil platformda özgürce zombi öldürebileceğiniz bir oyun arıyorsanız son derece başarılı bir oyunla karşı karşıyasınız demektir. Oyun henüz tam sürüme çıkmadığı için hatalarla karşılaşabileceğinizi hatırlatalım.

Driver Simulator

Telefonunda araba kullanmayı sevenler için son derece kaliteli görsellere sahip, 8 farklı araba ve 250’den fazla kariyer seviyesi ile hem öğrenecek hem de eğleneceksiniz.

Gangstar New Orleans OpenWorld

Açık dünya macera oyunu arayanlar için güzel bir alternatif. Araba kullanmaktan silahla adam öldürmeye kadar çok detaylı bir oyun olan Gangstar New Orleans, telefonunda GTA arayanlar için güzel bir alternatif olacak.

Galaxy on Fire 3 - Manticore

Uzay temalı oyunları seven kullanıcılar için hem başarılı grafikler hem de başarılı oynanışı sayesinde sizleri kendisine çekecek bir oyun.

MadOut2 BigCityOnline

Açık dünyanın en iyi mobil oyunlarından birisi olarak kabul edilen MadOut2, sağlam grafikleri ile tam bir açık dünya oyunu. Yaklaşık 2 GB’lık alan isteyen oyunu Snapdragon 800’ün altında işlemcilerde kullanmamanızı öneriyorum.