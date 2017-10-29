2017'nin En Başarılı "Zımbırtıları"

Bu yazımızda Popsci'nin seçtiği 2017 yılını kasıp kavurmuş veya oldukça güzel düşünülmüş, ürünleri inceledik.

Populer Science, 2017 yılının en başarılı zımbırtılarını seçti. Çoğunlukla ürünün özelliklerine ve başarısına göre seçilen bu icatlar ya da zımbırtılar bir şekilde hayatımızda ya yer etti, ya da daha iyilerine kapı açtı.

Düşündük ki bizim de zımbırtılar kategorimiz var. Neden bu başarılı listeye yer vermeyelim ki? Haydi başlayalım:

Kodlama öğreten oyuncak

Lego Boost Creative Toolbox ile tanışın. Eğer bir şekilde robot yapma derslerine katıldıysanız zaten tanışmışsınızdır. Ancak bu 160 dolarlık set, basit bir kullanma kılavuzuyla size kod yazmayı ve robot yapmayı öğretiyor. Hem de basit lego parçalarıyla da uyumlu olduğu için yapacağınız robot sizin hayal gücünüze kalmış. Amazon satış bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.

Truedepth Kamera teknolojisi

Yani ne diyelim, iPhone X bizcede pahalı. Bizce de bir çok özelliği abartılıyor. Ancak etki alanına ve teknolojiyi uygulama şeklini düşünürsek, Truedepth kamera teknolojisi gerçekten de 2017 yılının en başarıya ulaşan teknolojilerinden biriydi.

Light L16 - Kamera şenliği

Ancak yine de kamera deyince, biraz dikkatlerden kaçan Light L16 daha göz önünde olmalıydı. Bu şahane şeyin 16 tane ayrı sensörü ve her sensöre ait bir de kamerası bulunuyor. Bu düşük çözünürlüklü bir çok kameradan içindeki işlemci gücüyle tek bir 52 megapixellik fotoğraf çıkartabilen bu cihaz, gerçekten görsel kalitesi nedir gösterdi. Fiyatı 1,950 dolar civarında, ancak zaten biraz profesyonellere hitap eden bir cihaz olduğunu da ekleyelim.

Uyarlayabilen Kablosuz Dağıtıcı

Plume WiFi adı verilen ve fişe takılan bu cihazlar, hem Wifi güçlendiricisi, hem de akıllı bir internet dağıtıcısı. Özellikle de kalabalık bir internet kullanıcısı halinde evde yaşıyorsanız, interneti kullanım oranlarınıza göre dağıtarak evinizdeki Wifi kullanımını daha mantıklı hale getiriyor. 6'lısı 329 dolara satılıyor. Tabii ki ucuz değil, ancak boyutuna göre büyük ihtiyaçları karşılayabilen güzel bir zımbırtı olduğu kanısındayız.

Profesyonel aynasız kamera

Tam çerçeve ve aynasız bir fotoğraf makinesi olan A9 elbette bir DSLR değil, ancak bir DSLR'den daha fazlasını sunuyor. Bu Sony'nin amiral gemisi fotoğraf makinesi saniyede tanesi 24 megapixel olan 20 kareyi yüksek çözünürlükte çekebiliyor. Ancak 4.498 Dolar. Pahalı mı? Pahalı! Ancak yüksek segment ihtiyaçları karşılayabilecek bir kamera mı? Kesinlikle! Amazon satış bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.

Birden fazla cihazı aynı anda şarj edebilen ve çok fazla giriş ile uyumlu olan taşınabilir batarya

Omnicharge AC/DC Portable Power Bank, 300 dolarlık bir canavar diyebiliriz. Yine yüksek segmentli bir ürün. Ancak bu 20 bin mAh'lık canavarla nereye giderseniz gidin, bir iş istasyonu kurmanız mümkün. Eğer kablo ve bağlantılara ben sahibim diyorsanız cihazıon fiyatı 249 dolara düşüyor. Ancak verdikleri eklentilerle full seti almak daha mantıklı gibi görünüyor. Cihazın Amazon bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.

The Logitech G Powerplay

Oyun canavarlarının kablosuz mouse kullanmamalarının en büyük sebebi, genellikle şarjının beklemediğiniz bir anda bitebilmesi. Ancak Logitech powerplay sistemiyle The Logitech G Powerplay ürününde mouse pad'i kablosuz bir şarj istasyonu haline getirmiş. Yani asla şarjı bitmeyen bir oyuncu mouseu belki çekincelerinizi ortadan kaldırır. 127 Dolara Amazon'da satılan cihazı ülkemizde de bulmak mümkün. Ancak ayrıntıları için Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Telefona fiziksel uygulama adaptörü eklemek!

Yine bir mobil cihaz üreticisinden sevdiğimiz bir yenilik. Essential'ın son cihazıyla telefonuna eklediği "click connector" öyle eşi benzeri görülmemiş bir teknoloji değil. Benzer teknolojileri Motorola ve LG'de denedi. Ama Essential, bunu resmen kullanım kolaylığı ve maddi ulaşılabilirlikle bir üst seviyeye taşıdı.

Snapchat Gözlükleri

Amazon'da 130 dolara satılan bu ürün ülkemize gönderimi olmadığı için, harici ithalatçılardan 1400-2000 TL arasına gelse de, bizce fena bir cihaz değil. Ama yine de Snapchat ilk giyilebilir teknolojisinde istediği başarıyı elde edemedi. Fakat iyi denemeydi açıkçası ve güzel bir fikirdi. En kötü ihtimalle 2018'de daha iyilerini göreceğimizin anlamına geldiği için bile bu listede olmayı hakediyor.

Ve büyük ödül (Biz değil Populer Science vermiş): Stres Çarkı

Stres çarkları öyle büyük icatlar değil farkındayız. Hatta artık sinir bozucu olmaya bile başladılar. Ama itiraf edin, bir rulmanı çark şeklinde bir metalin ortasına yerleştirip, bir yılın en popüler şeyi haline getirmek, başarı değil de nedir? Yani biz bu listede kazanana yine koymazdık, ancak Populer Science'ın elinde güzel bir argüman var. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin kazananınız hangisi? Ya da bu listeye neleri eklerdiniz? Lütfen yorumlarda yazın.