2017'nin En Çok Satan Cihazları Açıklandı: iPhone Zirvede

Son haftaların iyisiyle kötüsüyle en fazla tartışılan firması Apple, tüm bu keşmekeşin arasında ciddi bir satış başarısının daha sahibi oldu.

Amerikan kaynaklı gelen satış rakamlarına göre Apple iPhone 2017'nin en çok satan teknolojik cihazı olmayı başardı. Hem de listedeki rakiplerini ciddi bir biçimde domine ederek... Gelen satış rakamlarına göre Apple, 2017 yılı içerisinde, Dünya çapında tam 223 Milyon tane iPhone sattı.

Bu rakamın ne kadar inanılmaz olduğunu şöyle ifade edelim: Listenin ilk 5 sırasındaki diğer 4 aletin tamamını toplayınca dahi iPhone kadar satış rakamına ulaşamıyor. Yine de listenin sıralaması daha önceki senelerin satış listesi düşünülecek olursa o kadar da şaşırtıcı değil. O zaman daha fazla oyalanmadan 2017'nin en çok satılan cihazlarına geçelim

2017'nin En Çok Satan Cihazları

Apple iPhone - 223 Milyon Samsung Galaxy S8 & S8 Note - 33 Milyon Amazon Echo - 24 Milyon Apple Watch - 20 Milyon Nintendo Switch - 15 Milyon

Listedeki diğer isimler pek sürpriz görünmüyor ama Amazon Echo gibi her kesime hitap etmeyeceğini düşünebileceğimiz bir cihazın 24 milyon adet satması ilgi çekici olmuş. Bunun dışında Apple'ın iPhone satışındaki rekorunun ise 2015 yılında, 230 milyon iPhone satması olduğunu hatırlatalım. Peki sizler ne düşünüyorsunuz, listede yerini hak etmeyen bir cihaz var mı? Bu senenin sonunda geçirdiği çalkantılı süreçten sonra Apple bu kadar satmaya devam edebilecek mi?