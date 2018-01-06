2017'nin En Çok Satan Playstation Oyunları Açıklandı!

Sony her yıl en çok satan Playstation oyunlarını özellikle de ana satış bölgelerine göre Playstation'ın özel bloglarında paylaşıyor. Bunlardan en büyük satış bölgesi olan ABD ve Avrupa için, Playstation'a ait farklı konsollara göre ilginç bir listeleme yapılmış. Biz de sizin için hem bu oyun listelerine şöyle bir göz atmak istedik, hem de 2018'e yeni girdiğimiz şu günlerde, "Acaba en çok sevilen oyunlar neler?" diye soracak takipçilerimize fikir vermek istedik.
Sony, Playstation 4 ve Playstation Vita olarak ana konsollarındaki satışlarını incelerken, ayrıca DLC satışlarını, VR oyunu satışlarını ve sadece ABD'ye özel olarak klasik oyunlarının satışlarını ayrı bir şekilde listelemiş. Haydi geçelim listelere:
2017’nin ABD’de En Çok Satan PlayStation 4 Oyunları;
- Call of Duty: WWII
- Destiny 2
- Friday the 13th: The Game
- Horizon Zero Dawn
- Grand Theft Auto V
- NBA 2K18
- Rocket League
- Minecraft: PlayStation 4 Edition
- Madden NFL 18
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
2017’nin Avrupa’da En Çok Satan PlayStation 4 Oyunları;
- FIFA 2018
- Call of Duty WWII
- Rocket League
- GTA V
- Crash Bandicoot N Sane Trilogy
- Horizon Zero Dawn
- ARK: Survival Evolved
- FIFA 2017
- EA Sports UFC 2
- Rainbow Six Siege
2017’nin ABD’de En Çok Satan PlayStation VR Oyunları;
- Job Simulator
- Superhot VR
- PlayStation VR Worlds
- I Expect You To Die
- Batman: Arkham VR
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Fruit Ninja VR
- Keep Talking and Nobody Explodes
- Until Dawn: Rush of Blood
- Driveclub VR
2017’nin Avrupa’da En Çok Satan PlayStation VR Oyunları;
- Batman Arkham VR
- Superhot
- Job Simulator
- PlayStation VR Worlds
- Until Dawn: Rush of Blood
- Robinson: The Journey
- Keep Talking & Nobody Explodes
- Driveclub VR
- Sports Bar
- Arizona Sunshine
2017’nin ABD’de En Çok Satan DLC Paketleri ;
- Call of Duty Black Ops III: Zombies Chronicles
- Destiny 2 – Expansion Pass
- Call of Duty: WWII – Season Pass
- Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds
- Battlefield 1 Premium Pass
- Black Ops III – The Giant Zombies Map
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 2 Pass
- Call of Duty: Infinite Warfare – DLC1 Sabotage
- Diablo III: Rise of the Necromancer
- Call of Duty: MWR Variety Map Pac
2017’nin Avrupa’da En Çok Satan DLC Paketleri ;
- Call of Duty Black Ops III – Zombies Chronicles
- Battlefield 1 – Premium Pass
- Rocket League – Batman v Superman: Dawn of Justice Car Pack
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 2 Pass
- Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds
- Fortnite – Standard Founder’s Pack
- Rocket League – The Fate of the Furious Ice Charger
- Diablo III – Rise of the Necromancer
- Rocket League – Supersonic Fury DLC Pack
- Rocket League – Fast & Furious ’99 Nissan Skyline GT-R R34
2017’nin ABD’de En Çok Satan PlayStation Vita Oyunları;
- God of War: Collection PS Vita
- Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom
- Jak and Daxter Collection
- Minecraft: PlayStation Vita Edition
- Persona 4 Golden
- Salt and Sanctuary
- Need for Speed Most Wanted
- Ratchet & Clank Collection
- Star Wars: Battlefront II
- PlayStation All-Stars Battle Royale
2017’nin Avrupa’da En Çok Satan PlayStation Vita Oyunları;
- Persona 4 Golden
- Assassin’s Creed III Liberation
- Minecraft
- God of War Collection
- Killzone Mercenary
- Tekken 6
- Gravity Rush
- Rayman Legends
- Street Fighter X Tekken
- FIFA 15
Bonus: 2017'de ABD'de Playstation 4 ve Vita'da En Çok Satın Alınan Klasik Oyunlar;
- Grand Theft Auto: San Andreas
- Bully
- Twisted Metal: Black
- Grand Theft Auto: The Trilogy
- Destroy All Humans! 2
- The Warriors
- Destroy All Humans!
- Psychonauts
- Jak and Daxter: The Precursor Legacy
- Grand Theft Auto: Vice City
Kısaca listeleri değerlendirmek gerekirse, özellikle de Avrupa satış bölgesinde olduğumuz için, Avrupa listelerindeki satışlara biz de dahiliz. Ancak ülkemizde 2017'de en çok satılan oyunlara dahil, Playstation Türkiye'nin resmi bir blogu olmadığı için bir bilgimiz yok. Ancak özellikle de birinci sıralarda gördüğümüz Fifa 2018 bizim ülkemiz için de geçerlidir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu listelerde beğendiğiniz oyunlar neler?