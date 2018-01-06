2017'nin En Çok Satan Playstation Oyunları Açıklandı!

Playstaiton Blog ABD ve Playstation Blog Avrupa 2017 yılının en çok satan Playstation oyunlarını listeledi!

Sony her yıl en çok satan Playstation oyunlarını özellikle de ana satış bölgelerine göre Playstation'ın özel bloglarında paylaşıyor. Bunlardan en büyük satış bölgesi olan ABD ve Avrupa için, Playstation'a ait farklı konsollara göre ilginç bir listeleme yapılmış. Biz de sizin için hem bu oyun listelerine şöyle bir göz atmak istedik, hem de 2018'e yeni girdiğimiz şu günlerde, "Acaba en çok sevilen oyunlar neler?" diye soracak takipçilerimize fikir vermek istedik.

Sony, Playstation 4 ve Playstation Vita olarak ana konsollarındaki satışlarını incelerken, ayrıca DLC satışlarını, VR oyunu satışlarını ve sadece ABD'ye özel olarak klasik oyunlarının satışlarını ayrı bir şekilde listelemiş. Haydi geçelim listelere:

2017’nin ABD’de En Çok Satan PlayStation 4 Oyunları;

Call of Duty: WWII Destiny 2 Friday the 13th: The Game Horizon Zero Dawn Grand Theft Auto V NBA 2K18 Rocket League Minecraft: PlayStation 4 Edition Madden NFL 18 Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

2017’nin Avrupa’da En Çok Satan PlayStation 4 Oyunları;

FIFA 2018 Call of Duty WWII Rocket League GTA V Crash Bandicoot N Sane Trilogy Horizon Zero Dawn ARK: Survival Evolved FIFA 2017 EA Sports UFC 2 Rainbow Six Siege

2017’nin ABD’de En Çok Satan PlayStation VR Oyunları;

Job Simulator

Superhot VR

PlayStation VR Worlds

I Expect You To Die

Batman: Arkham VR

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Fruit Ninja VR

Keep Talking and Nobody Explodes

Until Dawn: Rush of Blood

Driveclub VR

2017’nin Avrupa’da En Çok Satan PlayStation VR Oyunları;

Batman Arkham VR Superhot Job Simulator PlayStation VR Worlds Until Dawn: Rush of Blood Robinson: The Journey Keep Talking & Nobody Explodes Driveclub VR Sports Bar Arizona Sunshine

2017’nin ABD’de En Çok Satan DLC Paketleri ;

Call of Duty Black Ops III: Zombies Chronicles Destiny 2 – Expansion Pass Call of Duty: WWII – Season Pass Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds Battlefield 1 Premium Pass Black Ops III – The Giant Zombies Map Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 2 Pass Call of Duty: Infinite Warfare – DLC1 Sabotage Diablo III: Rise of the Necromancer Call of Duty: MWR Variety Map Pac

2017’nin Avrupa’da En Çok Satan DLC Paketleri ;

Call of Duty Black Ops III – Zombies Chronicles Battlefield 1 – Premium Pass Rocket League – Batman v Superman: Dawn of Justice Car Pack Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 2 Pass Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds Fortnite – Standard Founder’s Pack Rocket League – The Fate of the Furious Ice Charger Diablo III – Rise of the Necromancer Rocket League – Supersonic Fury DLC Pack Rocket League – Fast & Furious ’99 Nissan Skyline GT-R R34

2017’nin ABD’de En Çok Satan PlayStation Vita Oyunları;

God of War: Collection PS Vita Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom Jak and Daxter Collection Minecraft: PlayStation Vita Edition Persona 4 Golden Salt and Sanctuary Need for Speed Most Wanted Ratchet & Clank Collection Star Wars: Battlefront II PlayStation All-Stars Battle Royale

2017’nin Avrupa’da En Çok Satan PlayStation Vita Oyunları;

Persona 4 Golden Assassin’s Creed III Liberation Minecraft God of War Collection Killzone Mercenary Tekken 6 Gravity Rush Rayman Legends Street Fighter X Tekken FIFA 15

Bonus: 2017'de ABD'de Playstation 4 ve Vita'da En Çok Satın Alınan Klasik Oyunlar;

Grand Theft Auto: San Andreas Bully Twisted Metal: Black Grand Theft Auto: The Trilogy Destroy All Humans! 2 The Warriors Destroy All Humans! Psychonauts Jak and Daxter: The Precursor Legacy Grand Theft Auto: Vice City

Kısaca listeleri değerlendirmek gerekirse, özellikle de Avrupa satış bölgesinde olduğumuz için, Avrupa listelerindeki satışlara biz de dahiliz. Ancak ülkemizde 2017'de en çok satılan oyunlara dahil, Playstation Türkiye'nin resmi bir blogu olmadığı için bir bilgimiz yok. Ancak özellikle de birinci sıralarda gördüğümüz Fifa 2018 bizim ülkemiz için de geçerlidir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu listelerde beğendiğiniz oyunlar neler?