2017’nin En Çok Tercih Edilen Programlama Dilleri Açıklandı!

Dijital dünyanın ressamlarına en iyi tuvaller ve en iyi boyalar yakışır. Bu yıl Python 1. sıraya çıkarken, Swift ilk 10’a girmeyi başardı.

Dijital dünyanın geçirdiği evrim, bugün onlarca programlama diline ve onlarla üretilmiş binlerce özgün işe kavuşmamızı sağladı. Bir programcı için gerçekten gönül işinden öte olan sektörel faaliyetler, sürekli değişiyorlar. Bu dünyada varlığını korumak isteyen profesyonel yazılımcılar ise kendilerini güncel tutmak zorundalar.

IEEE Spectrum’a göre 2017 yılının en iyi programlama dilleri:

Python, geçen yılki yükselişini devam ettirdi ve en iyi dört içindeki yerini sağlama aldı. Ardından gelen C, Java ve C ++ ile popüler olmaya devam ediyor. Ancak sektörel anlamda C dilinin hakimiyeti devam ediyor ve bu işe alımlara da yansıyor. Kısaca C’ye devam Python’a tamam deniyor.

C#, bu yıl tekrar ilk beşe girdi. Ruby ise 12'nci sıraya kadar düştü, ancak bunu yaparken Apple'ın Swift'ine ve Google'ın Go'suna ilk 10’a girmeleri için şans tanımış oldu. Bu etkileyici bir gelişmedir, çünkü Swift sadece iki yıl önce sıralamaya giren genç bir dil.

Bununla birlikte, son iki yıldır sıralamaya giren yeni bir programlama dili yok. Programcılar bulut, mobil ve büyük veri uygulamalarının yükselişine hitap etmek için oluşturulan araçları sadeleştirdikçe kodlama dünyası da basitleşiyor.

İstikrarlı programlama araçları ve dillerinden olan Fortran'ın 35. sırada Lisp’in ise 40. sırada olduğunu görüyoruz. Yaşlanmış diller bile bu sıralamada bulunuyorlar, demek ki hala ilgilileri var.

Açık kaynaklı projeler için önceden ayarlanmış seçeneklere baktığımızda, HTML'in 11. sıradan 8. sıraya çıkarak ilk 10’a girdiğini görüyoruz. Geçtiğimiz sene yazılımcılar HTML’in çok karmaşıklaştığına dikkat çekmişlerdi, CSS ile birleştirildiğinde ise evrimsel süreç tamamlanmış oldu.