2017’nin En İyi 5 Alternatif Torrent Sitesi

Torrent siteleri birbiri ardına kapanıyor. En son Extratorrent'in kapanması ile torrent dünyasında büyük bir boşluk doğdu. Biz de alternatif torrent sitelerini listeledik.

Birçok ülkede torrent siteleri birer birer kapanıyor. Özellikle Piratebay’e yapılan operasyonlar, Kickasstorrent’in bir süre kapatılması ve birçok eski torrent sitesinin faaliyetlerini durdurması, yavaş yavaş gerilimi tırmandırmıştı. Son olarak, Extratorrent’in kapanması ise gündeme bomba gibi düştü. Torrent siteleri konusunda kullanıcıların sosyal medyadaki genel algısı, hiçbir torrent sitesinin güvende olmadığı yönünde. Bu durumda ise alternatif site arayışı aldı başını gidiyor. Biz de sizin için 2017’nin en iyi 5 alternatif torrent sitesini listeledik.

1- Seedpeer

Seedpeer, güncel torrentleri bulabileceğiniz bir web sitesi. Klasik bir torrent sitesi görünümüne sahip tasarımı ile iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

2- YourBittorrent

Özellikle dizi ve film paylaşımları konusunda başarılı olan YourBittorrent gayet kullanışlı bir arayüze sahip. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

3- 1337x

1337x halihazırda en popüler torrent siteleri arasında yer alıyor. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

4- TorrentFunk

TorrentFunk, klasik bir torrent sitesinin sağladığı tüm kategorileri içinde barındırıyor. Anasayfasında ise güncel torrenteri sunuyor. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

5- LimeTorrents

LimeTorrents ile en büyük torrent sitelerinin sağladığı deneyimi yaşayabilirsiniz. Tasarımı torrent sitelerine aşina olanlara hiç yabancı gelmeyecektir. En güncel torrentler de parmakalarınızın ucunda olacaktır. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.