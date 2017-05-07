2017’nin En İyi 5 Ücretsiz VPN Hizmeti!

VPN günümüzde olmazsa olmaz hizmetlerden biridir. Ancak VPN hizmetlerinin çoğu ücretlidir. Ancak bazı firmalar, sıradan kullanıcı için yeterli VPN trafiğini ücretsiz olarak hizmete sunuyorlar. İşte bunların içinden 2017'nin en iyi 5 ücretsiz VPN hizmeti!

VPN kullanımı, gizliliğimizi korumak için önemli bir durum. Ancak birçok VPN servisi ücretli olduğundan dolayı, herkes erişimini gizleyemiyor ve yetkisi olmayan birçok kurum internet aktivitelerimizi takip edebiliyor. VPN servisi için bütçe ayıramayanlar, üzülmeyin! Sizler için 2017’de çıkan en iyi 5 ücretsiz VPN hizmetini listeledik.

1- TunnelBear

Logosu şirin bir ayı ve tasarımı gayet hoş bir ortam olması belki sizde belli bir ciddiyet algısı uyandırmıyor olabilir, ancak TunnelBear gayet ciddi bir VPN servisi. 500 MB’lık bir trafiği her ay boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. 20 ülkeden fazla lokasyonda bulunan hizmet, gayet kullanışlı arayüzü ile hizmetinizde. Özellikle Windows platformu için ideal bir hizmet. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

2- Windscribe

Windscribe henüz yeni sayılabilecek bir VPN servisi. Yeni olmasına yeni ama aylık 10 GB’lık trafik ile gayet bonkör bir ortam. Sekiz farklı server lokasyonundan ücretsiz seçim yapabiliyorsunuz. Ayrıca yaptığınız transfer bilgileri, oturum kapandıktan 3 dakika sonra siliniyor. Eğer Twitter’da bu hizmeti kullandığınızı paylaşırsanız 5 GB ek trafik, bir arkadaşınızı bu hizmete davet edersenin 1 GB ek trafik kazanıyorsunuz. Profesyonel pakete geçmek isteyenlere aylık yaklaşık 30 TL’den başlayan hizmetler sunuyorlar. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

3- Hotspot Shield Free

Hotspot Shield Free, günümüzdeki en iyi ücretsiz VPN servislerden biri. Eğer hizmetin ücretli versiyonunu alırsanız 20 lokasyondan her birini seçerek bağlanmak istediğiniz lokasyonlara ulaşabilirsiniz. Aksi halde Hotspot Shield Free’nin belirlediği yerlerden erişim sağlamalısınız. Bu ücretsiz versiyonda internet erişiminiz biraz yavaş olabilir, ancak günlük yaklaşık 750 MB’lık kullanım sanıyoruz ki gayet cömert bir kotadır. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

4- PrivateTunnel

PrivateTunnel size her ay hiçbir zaman aylık olarak bitmeyecen 200 MB’lık bir trafik sunuyor. İster şimdi, ister bir sonraki ay 400 MB olarak kullanın. Ancak bunu kullandıktan sonra ücretli olarak hizmeti almak istiyorsanız aylık üyelik ücreti ödemek zorunda değilsiniz. 20 GB ve 100 GB paketlerden birini alabilir ve buna göre bir ücret ödeyebilirsiniz. Aylık 30 dolara ise sınırsız kullanabilirsiniz. Kotası 200 MB da olsa denemeye değeceğini düşünüyoruz. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

5- Freelan

Komut satırını kullanmayı seven bir PC kullanıcısıysanız, Freelan tam size uygun bir VPN hizmeti. Açık kaynak kodlu ve tamamen ücretsiz olan bir VPN olan bu hizmet, kanımızca biraz teknik yatkınlığı olan kişilere uygun. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.