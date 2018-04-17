2017’nin En İyi GIF’i Belirlendi: Drew Scanlon’un Yüzü

İnternet aleminde şaşkınlık uyandıran Drew Scanlon'un yüzünün GIF'i, şimdi de ödülle taçlandırıldı.

Dün gece düzenlenen Shorty Ödülleri töreninde 2017'nin En İyi GIF'i, Scanlon'un yüz ifadelerinin yer aldığı “Yanıp Sönen Beyaz Adam” olarak seçildi. Eski bir Giant Bomb şahsiyeti olan Scanlon, yüzündeki kuşku emaresinin ardından, günümüzün haber hikâyesine tepkiyi özetlemek için GIF'i oluşturulduktan sonra bir anda şöhret kapılarını araladı. Sözkonusu GIF 2013 yılında kaydedilen bir Gaint Bomb videosunda yakalandı.

Geçen yıl, siyasi rüzgarlar arasında yer alan tuhaf haberlerden Twitter ve haber yorumlarının bir bölümüne kadar sık sık sanal mecralarda görünen Scanlon'un GIF adını bilmiyorsanız bile, kesinlikle onu gördüğünüz su götürmez bir gerçek.

( Ben: Biyoloji dersi alacağım, bunun için yeterinde akıllıyım. Sadece izle beni

Öğrentmen: Hücreler

Ben:)

Scanlon’un yüzü ilk kez küresel bir duygu haline gelmeden önce bir öğrencinin tweetinde göründü. Bu yazı yazıldığı esnada tweetler 60.000'den fazla kez retweetlendi. Öte yandan GIF, Giphy gibi popüler GIF sitelerinde büyük ölçüde kullanıldığı gibi, “beyaz yanıp sönen adam” olarak nitelendirilmeye başlandı. GIF, Twitter'da bir anda viral hale gelerek sanal mecralarda geniş yankı uyandırırken bunun yanı sıra, kendisine Cosmopolitan gibi dergilerde de yer buldu. Scanlon'un yüzündeki perişan bakış, 2017'nin başından bu yana gülünç olayların simgesi durumuna geldi.