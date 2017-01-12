2017’nin En İyi Telefonlarından Biri Ortaya Çıktı: Karşınızda Nokia 8!

Son dönemde ortaya çıkan Nokia 6’nın yanı sıra şimdi de üst seviye özellikler ile donatılmış Nokia 8 de sızdırıldı.

Bir süredir piyasadan çekilerek yerini Microsoft’a devreden Nokia’nın geri dönmesini bekliyorduk. Artık resmen ortaya çıkma vakti geldi. Mobil Dünya Kongresi’nden tam bir gün önce, yani 26 Şubat 2016’da yapılacak özel lansman ile yeni Nokia telefonlarını tanıtacak olan Finli firma’nın Nokia C1 ve özellikle son günlerde Nokia 6 cihazı gün yüzüne çıkmıştı.

Yukarıdan detaylarını öğrenebileceğiniz Nokia 6’dan sonra şimdi de amiral gemi modeli olacak olan Nokia 8 ortaya çıktı. 5.7 inç’lik QHD/2K (2560 x 1440 piksel) çözünürlüğündeki Super AMOLED ekranı, Qualcomm Snapdragon 835 çipseti, Adreno 540 grafik işlem birimi, 4GB ya da 6GB RAM, 64GB depolama ve MicroSD kart desteği gibi detayları bulunan cihazda 24MP arka ve 12MP ön kamera da bulunacak.

Nokia Supreme kod adını taşan Nokia 8'in bu yıl Nokia ve HMD Global ikilisinin favori ve en iyi telefonu olacak gibi duruyor.