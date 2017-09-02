2017’nin En İyi Ücretsiz Android Uygulamaları

Bir çok uygulama arasından derlediğimiz bu uygulamalarla Android cihazınızda sıklıkla ihtiyaç duyacağınız bazı fonksiyonları kolaylıkla ve ücretsiz olarak yerine getirebileceksiniz.

Google Play Store’da mevcut bir çok ürün arasından istediğiniz şeyi bulmanız zor olabilir. Bu nedenle bugün itibariyle ücretsiz olarak indirebileceğiniz en iyi uygulamaları kategoriler halinde yayınladık.

En iyi ücretsiz antivirüs yazılımı: Malwarebytes Anti-Malware

Mobil cihazınızda ücretsiz, zararlı yazılımlara özel işleve sahip etkin bir uygulama kullanmak istiyorsanız, Malwarebytes yüklemeye değer.

Basit bir arayüze sahip olan uygulama, bir ton özellikle dolup taşan, büyük boy bir uygulama değil. Bilakis uygulama, cihazınızı zararlı yazılımlardan korumak ve potansiyel gizlilik tehditlerini ortaya çıkarmak üzere faaliyet gösteriyor.

En iyi hava tahmini uygulaması: Accuweather

En iyi ücretsiz hava durumu uygulaması demek, oldukça çekişmeli bir alandan söz ediyoruz demektir. Zira bu alanda yer alan yüzlerce uygulama var. Fakat Accuweather yeni bir uygulama değil. Üstelik kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu çok sayıda seçenekle, listenin en başındaki yerini alıyor. Sıradan hava tahminlerinin yanında ‘RealFeel’ endeksi gibi, rüzgar ve benzeri faktörleri de hesaba katarak dışarıda havanın nasıl olacağına dair göstergeler sunan uygulama, diğer uygulamalar arasından sıyrılmasına neden oluyor.

En iyi ücretsiz takvim uygulaması: SolCalendar

Google Calendar bir çokları için halihazırda yeterince işlevsel ve güvenilir. Fakat eğer dekor düşkünü biriyseniz ve birkaç yeni özellik arayışı içerisindeyseniz, SolCalendar tüm bunları size ücretsiz olarak sunuyor. Aynı zamanda bazı farklı ana ekran aracı seçenekleri de mevcut.

En iyi ücretsiz çevrimdışı GPS: Google Maps

Piyasadaki en kullanışlı ve tamamıyla ücretsiz GPS uygulamasının Google Maps olduğunu söyleyebiliriz.

Farklı alanların haritalarını telefonunuzda çevrimdışı olarak kullanmak için öncelikle haritaları indirmeniz gerekiyor. Her ne kadar mükemmel olmasa da, farklı seyahat modları ve çok sayıda rota seçeneklerinin ücretsiz oluşu, uygulamayı cazip kılıyor. Bunun haricindeki uygulamalar ise ücretli olarak sunuluyorlar.

En iyi ücretsiz navigasyon uygulaması: Waze

Waze en iyi free uygulaması çünkü mesafeye bağlı olarak en iyi rota araştırmasını yaparken, güzergahınız boyunca mevcut trafik sıkışıklığını da hesaba katıyor. Uygulama bunu kullanıcılarının sağladıkları gerçek zamanlı trafik yoğunluğu bilgisiyle sağlıyor. Böylece şehrin en kalabalık yerlerinden uzak durarak, zaman kazanabilirsiniz.

En iyi ücretsiz not alma uygulaması: Google Keep

Keep, Google’ın uygulamalarından bir diğeri. Uygulama yeterli işlevsellik ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Bununla birlikte diğer ücretli uygulama alternatifleri çok daha fazla özellik sunuyorlar.

Google Keep aynı zamanda ücretsiz bir yükleme şeklinde, masa üstünde de çalışıyor. İndirildikten sonra otomatik olarak tüm cihazlarınızdaki ayarları senkronize eden uygulama renk kodlaması, hatırlatıcıların ayarlanması gibi bir çok işi yapmanıza imkan sağlıyor. Listeler hazırlamak günlük alışkanlıklarınız arasında yer alıyorsa, 0 TL ile edinebileceğiniz yegane uygulamadır Google Keep.

En iyi ücretsiz ekran kilidi uygulaması: Next Lock Screen

Microsoft’a ait bir uygulamanın en iyi Android uygulamaları listesinde yer almaya değmez gibi görünebilir ama Next Lock Screen kesinlikle piyasada edinebileceğiniz en iyi ücretsiz ekran kilidi uygulamasıdır.

Next Lock Screen ile diğer uygulamaların sunduğu özelliklerden bir adım öteye geçerek uygulamaları hızla açabilir, sistem ayarlarını değiştirebilir ya da sıklıkla aradığınız kişilere kilitli ekranın altından ulaşabilirsiniz.

Tüm bunları güzel bir görüntü eşliğinde sunan uygulama, aynı zamanda daha fazla özellik için sizi satın almaya davet eden rahatsız edici mesajlar da göndermiyor.

En iyi ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması: Snapseed

İki deneyimli fotoğraf düzenleme uygulaması arasından en iyisinin hangisi olduğunu söylemek zor ama, Snapseed (artık Google’a ait) VSCO Cam uygulamasını kesinlikle alt ediyor.

Uzun süreli Android uygulaması şeceresine sahip olmanın yanında kullanımı kolay 25 farklı filtresi, JPG ve RAW DNG format desteği, resim ayar kontrolleri ve bir dizi diğer araçlarıyla (örneğin Bokeh flu’laştırma efekti, parıltı efektleri, v.b.) Snapseed, bazı filtreleri ücretli olarak sunan VSCO’dan daha iyi.

En iyi ücretsiz tarayıcı uygulaması: Firefox

Chrome haricinde bir tarayıcı kullanmak isterseniz, Firefox özellikle masa üstü üzerinde de kullanıyorsanız özelliklerin senkronize edilmesi nedeniyle tercih edilebilecek diğer bir alternatif.

En iyi ücretsiz foto galerisi: Google Photos

Sunduğu sınırsız depolama alanı ile (tabii dosya boyutunu küçülterek) Google Fotoğraflar’ı alt etmek, oldukça zor.

Bununla birlikte Google Fotoğraflar’ın sunduğu en muhteşem özellikse fotoğraflarda yer alan kişilerin, yerlerin, eşyaların, güneş doğuşu ve batışı gibi bir dizi şeyin arama fonksiyonu sayesinde aratılabiliyor olması. Bir deneyin, göreceksiniz ne denli isabetli aramalar yaptığını.