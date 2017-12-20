2017’nin En Kötü Şifreleri Belli Oldu!

Splashdata verilerine dayanan 2017 yılının en kötü 100 şifresi belli oldu. Eğer bunlardan birini kullanıyorsanız en kısa sürede şifrenizi değiştirmenizi öneriyoruz.

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte o kadar çok hesap ve dolayısı ise şifre sahibi olduk ki çoğu zaman hesaplarımız için şifre belirlerken siber korsanlar tarafından keşfedilmesi zor olan değil de ihtiyacımız olduğunda kolaylıkla hatırlayabildiğimiz şifreler belirleyebiliyoruz.

Eğer güvenli bir şifre yaratmak istiyorsanız güvenlik uzmanlarının size iki önerisi var; ya birbiri ile alakasız birkaç kelimeden oluşan şifreler belirleyin ya da mümkün olduğunca karışık, içinde büyük harf, rakam ve özel karakterler bulunan şifreler belirleyin. Her iki durumda da hesabınız siber korsanlar tarafından basit bir şekilde ele geçirilemeyecektir.

Güvenli bir şifre belirlemek için sonsuz kombinasyona sahipsiniz. Peki, güvenli olmayan şifreleri neye göre belirleyeceğiz? Bunun da pek çok açıklaması bulunuyor ancak en iyisi siz aşağıdaki görselde 2017 yılının en kötü şifrelerini inceleyin ve bunları kesinlikle kullanmayın. Unutmayın; siber korsanların ilk deneyecekleri şifreler aşağıdakiler olacaktır.