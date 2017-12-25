2017'nin En Kötü Teknolojik Cihazları

2017 teknolojik olarak fena bir yıl sayılmazdı. 4K çözünürlüğün ve VR gözlüklerin iyiden iyiye hayatımıza girdiği, mobil sektörde Nokia'nın sağlam dönüşü ve Apple'ın türlü duyuruları ve ürünleriyle geçen sene, beraberinde bir takım garip ürünleri de getirdi.

2018'in en çok beklenen teknolojik ürünlerini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de bu seneye, ne kadar kötü oluşlarıyla damga vuran teknolojik ürünler var. Listedeki ürünlerin bir kısmı zaten yapmaya çalıştığı şeyi yapsa bile fikir aşamasında, bazıları ise uygulamadaki sorunlarıyla sınıfta kaldılar. Şimdi vakit kaybetmeden başlayalım ve bu ürünlere göz atalım.

1. Juicero

Listemizin ilk sırasında 400 dolarlık etiketiyle bir meyve suyu sıkacağı var. İlk olarak 700 dolar gibi bir fiyatla piyasaya çıkan bu meyve suyu sıkacağının belki de tek bir problemi vardı: Meyve suyu sıkamaması! Sadece kendi marketlerinde satılan özel paketler içindeki suları sıkabilen cihaz tam bir fiyasko olarak şirketinini rezil etti.

2. LG Watch Style

Giyilebilir teknoloji alanına giren bir çok firmanın ürünleriyle patladığı bir sene yaşadık. LG'de bunlardan biri oldu. Oldukça kötü dış tasarımı ve şarjının bir günü bile çıkaramaması ile 250 dolarlık fiyatını hiç mi hiç hak etmeyen saat, tarihin tozlu rafları arasındaki yerini aldı.

3. Bodega

Sıradaki ürünümüz bir ihtiyaç otomatı. Bozulamaz ürünleri bünyesinde barındırdığı bir aplikasyon aracılığı ile satın alınabilir halde sunan bu otomata aldığınız ürünün şifresini girdiğinizde size ürünü veriyordu. Heralde yegane problemi ise binanın önünden alabileceğiniz bu ürünleri binanıza en yakın marketten de alabiliyor olmanız.

4. Atari Speakerhat

Sıradaki ürün ise 2018'in en çok beklenen ürünlerinden Ataribox'un efsanevi sahibi Atari'den geliyor. Bir bluetooth hoparlörü şapkanın içine yerleştiren ve genel olarak sporculara hitaben çıkarılan bu ürün 130 dolarlık fiyatı ile maalesef sadece Atari fanlarına hitap etti.

5. Nissin Ramen Çatalı

Listedeki bu ürün heralde yapılmış en akıllara ziyan cihazlardan biri. Japonya'da ramen yerken suyunu höpürdetmek, yemeği yapan kişiye gösterdiğiniz saygıyı ve beğeniyi ifade ediyor. Batıda ise genelde hoş karşılanmayan bir davranış... Nissin'de bu büyük problemi (!) görmüş ve höpürdettiğinizde sesi azaltan bir çatal geliştirmiş. Bu ürün sadece ve sadece 130 dolardan alıcı beklemiş. Beklemiş, beklemiş ve pek de bulamamış.

6. Google Pixel Buds

Teoride başka bir dille konuşan kişinin söylediklerini anlık olarak dilinize çevirme fikri fazlasıyla iyiydi. Ancak cihaz pratikte bu fikri hayata geçiremedi. Kulaklığın kalitesiz ve gelen seslere tepkisiz oluşu, ürünün de fiyaskoyla sonuçlanmasına sebep oldu.

6. HushMe

Listedeki son ürünümüz -sadece fikir aşamasındayken dahi- ekipten birinin 'Abi biz ne yapıyoruz ya?!' demesiyle nasıl sonuçlanmadı merak ettiren cinsten. Toplum içinde telefonla konuştuğunuzda, sadece sesinizi karşıya ileten ama çevrenizdekilere sesinizin gitmemesini sağlayan bu garip cihaz, Kickstarter'dan 70.000 doların üstünde bağış toplamayı başarmıştı. Ürün halen satışta ve 140 dolar gibi bir fiyat ödeyerek, bu garip ses maskesine sahip olabilirsiniz.