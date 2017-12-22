TOBFED tarafından açıklanan verilere göre 2017 yılının en yüksek kazançlı mesleği, günlük 2250 TL'yi aşan geliriyle oto göçük ustalığı oldu.

Ne mühendislik, ne yazılımcılık ne de doktorluk… Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu’nun (TOBFED) yaptığı araştırmaya göre 2017 yılında en yüksek kazanç sağlayan meslek günlük 2250 TL'yi aşan geliriyle oto göçük ustalığı oldu.

Yaz aylarında başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde şiddetli dolu yağışı gerçekleşmiş, bu yağışlar nedeniyle de garajda muhafaza edilmeyen otomobillerde göçükler meydana gelmişti. Hal böyle olunca da servis noktaları göçükleri tamir edilecek araçlarla doldu taştı.

Otomobil firmalarının fahiş yedek parça fiyatlarını ödemek istemeyen sigorta firmaları, oto göçük ustası bulmakta da zorluk çekince Portekiz, Brezilya, Çin gibi ülkelerden oto göçük ustası ithal etti ve talep edilen yüksek usta ücretlerini ödemeye razı oldu.

Göçük tamir hizmeti alan araçların boyalarında yaşanan bozulmalar hakkında konuşan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ‘Dolu nedeniyle araçlarını tamirden aldıktan sonra göçüklerin giderilmediği gibi boyalarında bozulma gören binlerce tüketiciden şikâyet aldık. Bu durum Tüketici Kanunu’na göre ayıplı hizmettir. Araç sahipleri 6 bin liraya kadar olan zararları için bireysel olarak ikametlerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine bizzat giderek veya internet üzerinden herhangi bir ücret ödemeden başvurabilirler.’ dedi.

Ülkede oto göçük ustası yetiştirilmemesinden yakınan TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş ise, ‘Göçük sektöründe ülke olarak sınıfta kaldık. Bizim ekmeğimizi Portekizli, Brezilyalı ustalar gelip elimizden aldı. İşsiz nüfusumuz var ama yetiştirecek, meslek sahibi yapacak insanları bulamıyoruz. Meslek liselerimiz maalesef yetersiz. İŞKUR´dan ve Çalışma Bakanlığımızdan işsiz gençleri yetiştirmek için bize göndermelerini talep ettik. Ortalama 1.5-2 ay süren eğitimler sonrası yetiştirdiğimiz ustaları sektöre kazandırmak, yabancı ustaları da evlerine göndermek istiyoruz’ dedi.