2017'nin 'Hasat Ayı' Bu Gece Gökyüzünü Aydınlatacak!

Bahar ekinoksuna en yakın dolunlay olan 'Hasat Ayı' bu akşam ufuk çizgisinin üstünde Dünya'yı aydınlatacak.

2017 yılının ‘Hasat Ayı’ (Harvest Moon) geldi çattı. Sonbahar ekinoksuna en yakın Dolunay olan ‘Hasat Ayı’, bu akşam itibari ile güneş ufuktan kaybolduğunda kuzey yarım küreden seyredilebilecek.

İkonik dev ‘turuncu Ay’ fotoğraflarına internette illa ki rastlamışsınızdır. Eğer siz de böyle bir fotoğraf yakalamak istiyorsanız, objektiflerinizi alın ve ufuk çizgisinin üstünde yükselen dolunayın muhteşem fotoğraflarını yakalayın.

Hasat Ayı, ismini teknolojik ürünler ve aydınlatma sistemleri var olmadan önce Dolunay ışığı altında çalışan çiftçilerden alıyor.

Dolunay, 3-4 gece boyunca gözlemlenebilecek. Usta fotoğrafçılar için mükemmel bir malzeme olacak bu görsel şöleni size de görüntüleyerek yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.