2017'nin İkinci Çeyreğinde En Popüler Mobil Cihaz Hangisi

Web analisti DeviceAtlas tarafından yapılan araştırmalardan ortaya çıkan verilere göre trafik oluşturan cihazların en popüleri Qualcomm Snapdragon 410 kullanıyor.

Firma verilerine göre Android dünyasında en popüler çipset üreticisi Qualcomm. Özellikle gelişmiş pazarlarda sağlam bir yere sahip olan firma, gelişmekte olan pazarlarda ise MediaTek ile ciddi bir mücadele içinde. Tüm dünyadaki internet kullanan mobil cihazlar arasında en çok kullanılan çipset Qualcomm Snapdragon 410 olurken ardından da Apple'ın A7 ve A9 çipsetleri geliyor.

Japonya, ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa ülkeleri, Qualcomm'a güvenip cihazlarının platformunu bu markadan tercih ederken Hindistan, Mısır ve Kolombiya gibi ülkelerde MediaTek de ciddi oranda kullanılıyor. Aynı durum grafik işlem üniteleri için de geçerli. Gelişmiş pazarlarda PowerVR ünitelerinin çokluğu iPhone cihazlarla doğrudan ilişkili. Rusya, Polonya ve Güney Afrika ise %25 ile 40 arasında değişen Mali grafik birimi kullanımına sahip.

RAM konusunda ilginç bilgilere sahibiz. 8 GB RAM'e sahip akıllı telefonlar ortalıkta dolanmaya başlamasına rağmen Kolombiya, Nijerya, Rusya, Brezilya, Mısır ve Arjantin gibi ülkelerde ciddi bir oranda 500 MB'lık RAM'e sahip akıllı telefon kullanımı mevcut.

Çift SIM'li cihazları da analiz eden firma, Hindistan'da tüm akıllı telefonların üçte ikisinin çift SIM destekli olduğunu belirtirken spektrumun tam ters tarafında ABD'de bu durum %4.1 seviyesinde.

Firmanın araştırmasından bir başka sonuca göre, en yaygın akıllı telefonlar 2015 yılında üretilenler. Bunun yanında ilginç olarak 2012 model akıllı telefonların sayısı hala 2017 model olanlardan daha fazla. Detay olarak da şuan en çok kullanılan akıllı telefon Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge olarak ortaya çıkarıldı.