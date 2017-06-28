2017'nin iPhone'la Çekilen En İyi Fotoğrafları Belli Oldu!

iPhone'la çekilen muhteşem fotoğrafları belirleyen Apple, bu yılın en iyi fotoğraflarını belirledi.

Her sene düzenlenen iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri’nin 10. yılı ödüllerinin sahipleri belli oldu. 140’dan fazla ülkeden gelen fotoğraflar, profesyonel fotoğraf makinelerinden fırlamış gibi gözüküyorlar. iPhone kameralarının ne kadar başarılı olduğunu gösteren iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri'ne şöyle bir göz atalım;

Yılın Fotoğrafçısı(Büyük Ödül) - Sebastiano Tomada

Yılın Fotoğrafçısı - Branda O Se

Yılın En İyi 2. Fotoğrafçısı - Yeow-Kwankg Yeo

En İyi Soyut Fotoğraf

Bildiğimiz Amerika

En İyi Hayvan Fotoğrafı

En İyi Mimari Fotoğrafı

Çocuklar

En İyi Çiçek Fotoğrafı

En İyi Peyzaj Fotoğrafı

Yaşam Tarzı

En İyi Doğa Fotoğrafı

Haberler

En İyi Panoramik Fotoğraf

En İyi İnsan Fotoğrafı

En İyi Portre

En İyi Natürmort

En İyi Gün Batımı Fotoğrafı

Seyahat

En İyi Ağaç Fotoğrafı

Apple'ın yayınladığı tüm fotoğrafına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.