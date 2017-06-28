2017'nin iPhone'la Çekilen En İyi Fotoğrafları Belli Oldu!

Her sene düzenlenen iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri’nin 10. yılı ödüllerinin sahipleri belli oldu. 140’dan fazla ülkeden gelen fotoğraflar, profesyonel fotoğraf makinelerinden fırlamış gibi gözüküyorlar. iPhone kameralarının ne kadar başarılı olduğunu gösteren iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri'ne şöyle bir göz atalım;
Yılın Fotoğrafçısı(Büyük Ödül) - Sebastiano Tomada
Yılın Fotoğrafçısı - Branda O Se
Yılın En İyi 2. Fotoğrafçısı - Yeow-Kwankg Yeo
En İyi Soyut Fotoğraf
Bildiğimiz Amerika
En İyi Hayvan Fotoğrafı
En İyi Mimari Fotoğrafı
Çocuklar
En İyi Çiçek Fotoğrafı
En İyi Peyzaj Fotoğrafı
Yaşam Tarzı
En İyi Doğa Fotoğrafı
Haberler
En İyi Panoramik Fotoğraf
En İyi İnsan Fotoğrafı
En İyi Portre
En İyi Natürmort
En İyi Gün Batımı Fotoğrafı
Seyahat
En İyi Ağaç Fotoğrafı
Apple'ın yayınladığı tüm fotoğrafına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.