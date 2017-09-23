2017'nin Son Çeyreğinde En Çok Beklenen 10 Oyun!

Yeni bir oyun sezonuna girmiş bulunmaktayız. Bu süreçte, birbirinden farklı türlerde 10 ayrı beklenen oyunu sizler için listeledik.

Oyun sektörü bu sene geçtiğimiz yıllara nazaran biraz daha sakin geçti. Yine çok başarılı oyunlar görüyoruz elbette, ancak 2016’da çıkan oyun atağını bu sene göremiyoruz. 2018’in yine birbirinden başarılı oyunlara ev sahipliği yapacağını biliyoruz, ancak öncesinde 2017 bitmeden çıkışını gerçekleştirecek başarılı oyunlara bir göz atalım istedik.

2017’nin son çeyreğinde çıkacak 10 oyun;

FIFA 18(29 Eylül 2017)

Platformlar: PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, Nintendo Switch ve PC

Forza Motorsport 7(3 Ekim 2017)

Platformlar: Xbox One ve PC

Midde-earth: Shadow of War(10 Ekim 2017)

Platformlar: PS4, Xbox One ve PC

The Evil Within 2(13 Ekim 2017)

Platformlar: PS4, Xbox One ve PC

WWE 2K18(17 Ekim 2017)

Platformlar: PS4, Xbox One ve Nintendo Switch

Just Dance 2018(24 Ekim 2017)

Platformlar: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox 360, Wii U, PlayStation 3 ve Wii

Assassin’s Creed Origins(27 Ekim 2017)

Platformlar: PS4, Xbox One ve PC

Call of Duty: WWII(3 Kasım 2017)

Platformlar: PS4, Xbox One ve PC

Need for Speed Payback(10 Kasım 2017)

Platformlar: PS4, Xbox One ve PC

Star Wars Battlefront II(17 Kasım 2017)

Platformlar: PS4, Xbox One ve PC

Okulların başladığı bu günlerde derslerden kaçamak arayanlar için güzel bir tercih olacak bu oyunlar, gerek konsol gerekse de PC için çıkmış birbirinden başarılı oyunlardan oluşuyor. Bugün sizlere 2017 bitmeden çıkması beklenen 10 başarılı oyunu listeleyeceğiz. Bu oyunlar dışında ilginizi çeken diğer oyunları, yorum olarak yazmayı unutmayınız.