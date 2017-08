2017'nin Tam Güneş Tutulması Amerika'da Gözlemlenecek

21 Ağustos’ta Amerika’da gerçekleşecek olan güneş tutulması, 1918’den sonraki ilk tutulma olacak. Son on yılın belki de en büyük astronomik olaylarından biri olan bu tutulma ile ilgili kısa bir bilgi sunacağız.

Öncelikle güneş tutulmasının ne olduğunu tekrar anlatalım. Güneş tutulması, Dünya, Ay ve Güneş’in rastlantı eseri bir sıra halinde bulunması durumudur. Her 18 ayda bir Ay, Dünya ile Güneş arasından geçer. Ay, Dünya ve Güneş’le aynı yörüngede dönmediği için bu tutulma her zaman gerçekleşmez. Fakat her üç gezegen de aynı hizaya geldiklerinde Ay, Güneş’in önünü kapatarak Güneş ışınlarının dünyaya gelmesine engel olur.

Ay, Güneş’ten küçük olduğu halde bunu nasıl başarıyor olabilir diye sorabilirsiniz. Evet, Güneş, Ay’dan yaklaşık 400 kat daha büyüktür fakat Ay da, Dünya’ya 400 kat daha yakındır. Bu nedenle gökyüzünde benzer boyutlardaymışlar gibi görünürler.

Tüm Güneş tutulmaları aynı olmazlar: Bazen Güneş tamamıyla kararır. Bu durumda ‘Tam Güneş Tutulması’ gerçekleşmiş olur. Bazen ise Ay, Güneş’in bazı bölümlerini bloke ederek kısmi Güneş tutulmasına neden olur. Ay’ın yörüngesi, tam olarak dairesel olmadığı için bazen Güneş’in önünden geçerken Dünya’dan normalden biraz daha uzakta bulunur. Bu durum gerçekleştiğinde ise ‘Dairesel Güneş Tutulması’ gerçekleşir. Bu olay esnasında Ay gök yüzünde Güneş’ten biraz daha küçük görünür ve güneşin önünü bütünüyle kapatamadığı için ‘Ateş Halkası’ şeklinde bir görüntü oluşur. Bir de ‘Hibrit Güneş Tutulmaları’ vardır ki bu da ‘Dairesel Güneş Tutulması’nın, ‘Tam Güneş Tutulması’na dönüştüğü anda gerçekleşir. Ya da tam tersi bir durumda.

Peki Güneş tutulması her 18 ayda bir gerçekleşiyorsa, bu seferki neden bu denli önemli? Çünkü bütünüyle Amerika’da gerçekleşecek. Yani bizim için önemi yok ama, Amerikalılar bu muhteşem doğa olayına şahitlik edecekler. Güneş tutulması Oregon’un batı sahilinden geçerek Güney Carolina’nın doğu kıyılarına kadar ulaşacak. Tam bir Güneş tutulması olayının bir boydan diğerine gerçekleşeceği bu olay, 99 yılda bir gerçekleşen bir olay olacak.

NASA’nın sağladığı bu haritada Güneş tutulmasının gerçekleşeceği yerler görüntüleniyor.