2017'nin Tek Süper Ay'ı Bu Hafta Sonu Gerçekleşecek!

Pazar akşamı sevdiklerinizi alın ve şehir dışında deniz kenarına gidip başınızı yukarı kaldırın. Çünkü en muhteşem doğa olaylarından olan Süper Ay, bu hafta sonu gerçekleşecek.

Dünya’nın tek uydusu olan Ay, Dünya çevresindeki turunu çoğu kişinin sandığı gibi yuvarlak değil eliptik bir yörüngede tamamlamaktadır. Bu eliptik yörüngede Dünya ile Ay arasındaki mesafe 363 bin kilometre ile 405 bin kilometre arasında değişmektedir.

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumundayken oluşan Dolunay’a ‘Süper Ay’ denir ve bu muhteşem doğa olayında Ay, en uzak konumundaki görüntüsünden 14 kat daha büyük görünür ve %30 daha fazla ışık saçar.

Süper Ay’ın muhteşem görüntüsü ile insanları büyülemesinin dışında başka etkileri de vardır. Ay ile Dünya arasındaki mesafe azaldığı için gelgitler artabilir. Ayrıca NASA’ya göre Süper Ay, Dünya’daki hava durumunu da etkileyebilir.

Geçtiğimiz yıl yaşanan Süper Ay, 1948 yılından bu yana gerçekleşen en büyük Süper Ay’dı. Bilim insanlarına göre benzer büyüklükte bir Süper Ay’ı ancak 2034 yılında görüntüleyebileceğiz.

Amerikan Doğal Tarih Müzesi'nden astrofizikçi Jackie Faherty’ye göre bu hafta sonu gerçekleşecek Süper Ay o kadar da etkileyici olmayacak. Faherty, bu yılki Süper Ay’da sıradan bir insanın fark edebileceği kadar değişim olmayacağını belirtti.

Türkiye’den de izlenebilecek olan Süper Ay, pazar gecesi gerçekleşecek. Süper Ay’ı deniz kıyısında izleyecek kişiler daha şanslı olacak. Zira Ay, ufuk çizgisine yaklaştığında ışık kırılması nedeni ile daha büyük ve daha parlak gözükecek.

Süper Ay, 2016'da yakalanan büyüleyici görüntüleri aşağıdaki fotoğraflarda inceleyebilirsiniz.