2017 Twitch Ödüllerinin Oylaması Başladı!

"Twitch Kafası" adlı Twitch.tv yayıncılarıyla ilgili haberler oluşturan site, düzenlediği 2017 Twitch Ödülleri'nin oylamasını başlattı!

Bildiğiniz gibi "Boğaziçi Bilişim Ödülleri" gibi, internet yayıncılarına ve içerik üreticilerine her yıl ödüller veren organizasyonlar bir süredir hayatımızda var. İnternet bir iletişim organı olduğu kadar da bir medya ve bu medyanın ne kadar farkına varıldığını Altın Kelebek gibi yıllardır düzenlenen ödül törenlerine rastladığımızda görmüştük. Ancak internette içerik üreten kişilere ödül vermesi gerekenler bizce yine internette içerik üretenler olmalı.

Bu anlamda daha kurulalı çok da olmayan taptaze bir kuruluş olan "Twitch Kafası" çok güzel bir adım attı. Uzun süredir medya olarak rüştünü ispatlamış olan Twitch.Tv yayıncılarına ödül verecek olan kuruluşun ödül jürisinde, "İlker 'Razorblades' Karataş", "Dora 'Stratera' Özsoy", "Ceyda Doğan 'Cep Ejderi' Karaş" ve "Oğuz 'Armina' Kılıçarslan" gibi yayıncılık aleminde oldukça deneyimli ve sevilen kişiler bulunuyor.

Toplam 16 kategoride ödül düzenleyecek olan Twitch Kafası, "En İyi Erkek Yayıncı", "En İyi Kadın Yayıncı" ve "En İyi Yayıncı Topluluğu" kategorilerinin kazananlarına da Nvidia GeForce GTX 1070i ekran kartı hediye edecek. Ayrıca 16 ödül kategorisine birden oylamalarda aday belirleyip, aynı zamanda belirlenen şartları yerine getirenlere de Twitch Kafası 16 farklı ödülü çekilişle verecek.

Ödül organizasyonunun kategorilerinin aday yayıncıları ise oldukça geniş bir perspektifle alınmış. Yani küçüklü büyüklü sevdiğiniz yayıncılara gerçekten de ödül kazandırma olasılığınız olacak gibi gözüküyor. Ödüller hakkında daha ayrıntılı bilgi almak, aday belirlemek, çekilişe katılmak ve konuyla ilgili daha fazla bilgi için buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? 2017 Twitch Ödülleri organizasyonunu beğendiniz mi?