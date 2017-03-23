2017'nin Yeni Emojileri Yolda: Elfler ve Daha Nicesi!

Her yıl gittikçe genişleyen emoji ailesinin yeni üyeleri yayınlandı.

Emojiler artık evrensel bir konumuna ulaştı. Öyle ki hiçbir dil bilmenizi gerektirmeden yabancı bir insanla emojiler aracılığıyla anlaşabilirsiniz. Hemen hemen her durumu açıklayacak kadar geniş bir simgeler havuzunu cebimizde taşıyoruz. İş bu noktaya gelip bütün dünyanın kullandığı simgeler söz konusu olunca, toplumsal ihtiyaçlara yönelik tasarlanan yeni emojilerin sayısında da giderek bir artış gözleniyor.

Emojipedia tarafından tasarlanan emojiler Haziran 2017'de iOS için gelecek. Ancak firma şimdiden bu sene hangi emojileri kullanacağımızı açıkladı. Aralarında elfleri gördükten sonra bir kaç hobit, entler ve orkları da görmeyi isterdik. Sanırım onları önümüzdeki seneye saklıyorlar :)

Kategoriler halinde yeni gelecek emojileri sıralayalım:

Yeni ifadeler: Baş örtülü bir kadın, farklı yüz hatlarına ve yaşlara sahip kadın ve erkek ifadeleri

Sağlık: Sauna ya da buhar banyosunu temsil eden bir kadın ve bir erkek, yoga duruşu

Yiyecekler: Nusret’i bekledik etini koymuşlar, seneye artık.

Ve fantastik karakterler: Elfler, büyücüler, lamca cinleri, periler, zombiler, vampirler..

Tüm emoji serilerine şuradaki Emojipedia’nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.