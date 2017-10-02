2017 Nobel Tıp Ödülü Sahiplerini Buldu!

2017 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan kişiler belli oldu. Ödülü kazanan isimler Michael Rosbas, Jeffrey C. Hall ve Michael W. Young olarak kamuoyuna açıklandı.

2017 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Bu yıl ödül alan isimler, Michael Rosbas, Jeffrey C. Hall ve Michael W. Young olarak açıklandı.

Yapılan açıklamayla bu yılki Tıp Ödülü'nün, biyolojik saat olarak da bilinen sirkadiyen ritmini kontrol eden moleküler mekanizmaları bulan Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W arasında paylaştırıldığı duyuruldu.

Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada; ''Yeryüzünde hayat, gezegenimizin dönüşüyle uyumludur. İnsanlar da dahil yaşayan organizmaların bir iç biyolojik saati olduğunu ve bu saatin organizmanın günün doğal ritmine uyum sağlamasına yardımcı olduğunu biliyorduk. Ancak bu saatin nasıl çalıştığını Hall, Rosbash ve Young'ın çalışmaları sayesinde öğrendik. Bu bilim insanlarının çalışmaları, bitkilerin, hayvanların ve insanların biyolojik ritimlerini dünyanın devinimiyle nasıl uyumlu hale getirdiğini anlamamıza yardımcı oldu'' ifadelerine yer verildi.

Young, Rosbash ve Hall'ın örnek organizma olarak meyve sinekleri kullandıkları çalışmalarda, günlük biyolojik ritmi kontrol eden genler keşfedildi. Bilim insanları, bu genin gece artan ve gün içinde azalan bir protein ürettiğinin farkına vardılar. Sirkadiyen ritmi olşturan diğer protein unsurlarını da bulan Amerikalı bilim insanları, hücre içinde kendi kendine çalışan saatin mekanizmasını gözler önüne serdiler.

Bu yılın Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan üçlü, 8 milyon İşveç kronu (3.4 milyon TL) tutarındaki ödülü aralarında paylaşacaklar. Bilim insanları ödüllerini ise 10 Aralık'ta düzenlenecek olan törenle alacaklar.