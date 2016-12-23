Telefon, Tablet, Bilgisayar ve Televizyonlara 2017’de Yeni Vergi: Hangi Ürüne Ne Kadar Vergi Gelecek ?

Bakanlar Kurulu’nun 28 Kasın 2016’da kararlaştırdığı karar neticesinde 2017 yılında yurt dışından bireysel olarak getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, telefon, tablet ve bilgisayarlara vergi geldi!

Son dönemlerde kur farkı nedeniyle artan teknolojik cihaz fiyatları maalesef 2017 yılıyla yeni vergi ile daha fazla artacak. Bakanlar Kurulu’nun 28 Kasım 2016’da kararlaştırdığı 2016/9594 sayılı karar bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak geçerli olmuş oldu.

Vergi Yurtdışından Satın Alınan Cihazlar İçin Geçerli!

Evet, yanlış duymadınız. Bu vergi yurt dışına çıktığınızda satın aldığınız telefon, tablet, bilgisayar ve aşağıda belirttiğimiz cihazlar için geçerli olacak. Özetle, artık cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi elektronik eşyaları yurt dışından satın alıp, ülkeye girdiğinizde bandrol ücreti ödeyeceksiniz.

Özellikle bir defaya mahsus olduğu belirtilen bu vergiye göre 2017 yılı içerisinde ülkeye bireysel olarak sokulacak olan ürünlerde bir bandrol ücreti şeklinde vergilendirme olacak. Cep telefonlarına 20 Euro, bilgisayar ve tabletlere 10 Euro ve televizyonlara ise 8 ile 80 Euro arasında değişen yeni vergiler, 1 Ocak 2017'den itibaren geçerli olacak. Her bir cihaza bandrol karşılığı uygulanacak bandrol vergisi miktarları ise şu şekilde;

1- Televizyon

Otomobil Televizyonu - 8 Euro

51 Ekrana kadar - 10 Euro

51-67 Ekran arası - 16 Euro

67-85 Ekran arası - 22 Euro

85-116 Ekran arası - 34 Euro

116-148 Ekran arası - 40 Euro

148 Ekran üzeri - 80 Euro

2- Radyo

Cep Tipi - 1 Euro

Saatli radyo, Radyolu saat, müzik aleti, radyolu oyuncak - 1 Euro

Oto radyoları - 1 Euro

Taşınabilir radyolar - 2 Euro

Televizyon yayını alabilen video oynatıcı - 18 Euro

Uydu alıcıları - 7 Euro

3- Birleşik Cihazlar

Televizyon-Radyo - 9 Euro

Televizyon-Radyo-Teyp - 13 Euro

Televizyon-Video - 19 Euro

Televizyon-Radyo-Video - 21 Euro

Cep tipi radyo kasetçalar (Walkman) - 1 Euro

Taşınabilir radyo-Pikap - 3 Euro

Taşınabilir radyo-Kasetçalar - 3 Euro

Oto radyo-Kasetçalar - 3 Euro

Oto Radyo-CD çalar - 4 Euro

Taşınabilir radyo-CD çalar - 4 Euro

Radyo-Kasetçalar - 5 Euro

Radyo-CD çalar - 7 Euro

Radyo-Pikap - 7 Euro

Radyo-Kasetçalar-Pikap - 14 Euro

Radyo-Kasetçalar-Pikap-CD çalar - 18 Euro

Radyo-Kasetçalar-CD çalar - 18 Euro

4- Diğer Cihazlar

Cep tipi radyolu MP3-MP4 çalar - 2 Euro

Radyo/TV navigasyon cihazları - 7 Euro

Radyo/TV DVD-VCD çalar - 15 Euro

Ev sinema sistemleri - 15 Euro

Taşıtlara özel navigasyonlu multimedya cihazları - 10 Euro

5- Cep Telefonları, Tablet, Bilgisayar

Cep Telefonu - 20 Euro

Bilgisayar - 10 Euro

Tablet - 10 Euro

Diğer tüm radyo ve televizyon yayını yapabilen cihazlar - 18 Euro