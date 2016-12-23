Telefon, Tablet, Bilgisayar ve Televizyonlara 2017’de Yeni Vergi: Hangi Ürüne Ne Kadar Vergi Gelecek ?

Son dönemlerde kur farkı nedeniyle artan teknolojik cihaz fiyatları maalesef 2017 yılıyla yeni vergi ile daha fazla artacak. Bakanlar Kurulu’nun 28 Kasım 2016’da kararlaştırdığı 2016/9594 sayılı karar bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak geçerli olmuş oldu.
Vergi Yurtdışından Satın Alınan Cihazlar İçin Geçerli!
Evet, yanlış duymadınız. Bu vergi yurt dışına çıktığınızda satın aldığınız telefon, tablet, bilgisayar ve aşağıda belirttiğimiz cihazlar için geçerli olacak. Özetle, artık cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi elektronik eşyaları yurt dışından satın alıp, ülkeye girdiğinizde bandrol ücreti ödeyeceksiniz.
Özellikle bir defaya mahsus olduğu belirtilen bu vergiye göre 2017 yılı içerisinde ülkeye bireysel olarak sokulacak olan ürünlerde bir bandrol ücreti şeklinde vergilendirme olacak. Cep telefonlarına 20 Euro, bilgisayar ve tabletlere 10 Euro ve televizyonlara ise 8 ile 80 Euro arasında değişen yeni vergiler, 1 Ocak 2017'den itibaren geçerli olacak. Her bir cihaza bandrol karşılığı uygulanacak bandrol vergisi miktarları ise şu şekilde;
1- Televizyon
Otomobil Televizyonu - 8 Euro
51 Ekrana kadar - 10 Euro
51-67 Ekran arası - 16 Euro
67-85 Ekran arası - 22 Euro
85-116 Ekran arası - 34 Euro
116-148 Ekran arası - 40 Euro
148 Ekran üzeri - 80 Euro
2- Radyo
Cep Tipi - 1 Euro
Saatli radyo, Radyolu saat, müzik aleti, radyolu oyuncak - 1 Euro
Oto radyoları - 1 Euro
Taşınabilir radyolar - 2 Euro
Televizyon yayını alabilen video oynatıcı - 18 Euro
Uydu alıcıları - 7 Euro
3- Birleşik Cihazlar
Televizyon-Radyo - 9 Euro
Televizyon-Radyo-Teyp - 13 Euro
Televizyon-Video - 19 Euro
Televizyon-Radyo-Video - 21 Euro
Cep tipi radyo kasetçalar (Walkman) - 1 Euro
Taşınabilir radyo-Pikap - 3 Euro
Taşınabilir radyo-Kasetçalar - 3 Euro
Oto radyo-Kasetçalar - 3 Euro
Oto Radyo-CD çalar - 4 Euro
Taşınabilir radyo-CD çalar - 4 Euro
Radyo-Kasetçalar - 5 Euro
Radyo-CD çalar - 7 Euro
Radyo-Pikap - 7 Euro
Radyo-Kasetçalar-Pikap - 14 Euro
Radyo-Kasetçalar-Pikap-CD çalar - 18 Euro
Radyo-Kasetçalar-CD çalar - 18 Euro
4- Diğer Cihazlar
Cep tipi radyolu MP3-MP4 çalar - 2 Euro
Radyo/TV navigasyon cihazları - 7 Euro
Radyo/TV DVD-VCD çalar - 15 Euro
Ev sinema sistemleri - 15 Euro
Taşıtlara özel navigasyonlu multimedya cihazları - 10 Euro
5- Cep Telefonları, Tablet, Bilgisayar
Cep Telefonu - 20 Euro
Bilgisayar - 10 Euro
Tablet - 10 Euro
Diğer tüm radyo ve televizyon yayını yapabilen cihazlar - 18 Euro
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