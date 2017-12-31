2017’ye Damgasını Vuran Doğa Fotoğrafçısından 17 Harika Kare

Dünya üzerinde birbirinden eşsiz coğrafya var fakat hepsini gidip yerinde görmek, görsek de o etkileyici ortamları hissedebilmek mümkün olmuyor. İşte bu noktada imdadımıza doğa fotoğrafçıları yetişiyorlar.

Finlandiyalı fotoğrafçı Joachim Munter, ülkesinin vahşi ormanlarında bulunan yaşamı görüntülemek için yeteneklerini kullanan bir sanatçı. Yakaladığı kareler 2017 yılına damgasını vurdu ve onu pek çok ödül sahibi yaptı. Anlayacağınız nereden baksanız zor iş. Bir canlıyı hiç rahatsız etmeden en doğal haliyle yakalamak için sadece bir fotoğraf makinesine sahip olmak yetmiyor.

Onun çektiği kareleri mükemmel kılan detay, insanlardan köşe bucak kaçan vahşi hayvanların detaylı ve yakından fotoğraflarını çekebiliyor olması. Mesleğinin sırrı Munter’e, görüntülere doya doya bakma zevki de bize kalsın:

İşte renkleri, canlıları ve ambiyansıyla ruhunuzu okşayacak birbirinden eşsiz o doğa fotoğrafları:

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