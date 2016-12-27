2017 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belli Oldu!

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan “Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği”ne göre 2017 yılında otomobillere uygulanacak MTV tutarları belli oldu!

2017 yılı için daha önce ÖTV miktarlarını açıklayan hükümet, bugün Resmi Gazete’de yayınlanan “Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği”ne göre 2017 yılında otomobillere uygulanacak MTV tutarlarını da açıklamış oldu.

Yayınlanan listeye göre en düşük MTV tutarı 1,300 cm3 aşağısı motor hacmine sahip ve 16 yaş üzeri araçlara uygulanan 68TL iken, en yüksek tutar olarak 1-3 yaş arası 4,000 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip araçlar için uygulanan 23.586TL olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca 1-3 yaş arası 1,600cm - 1,800cm arası motor hacmine sahip araçlardan 1.827TL, 1,800cm - 2,000cm arası araçlardan ise 2.878TL MTV alınacak. Yeniden değerlendirme oranı olarak %3,83 artan MTV tutarlarının hepsini haber için görsellerden görebilirsiniz.