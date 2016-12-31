2017 Yılında AKK Aşımı Sonrası İnternet Hızları Nasıl Olacak?

31 Aralık 2018’de AKK resmen kalkacak. Peki bu tarihe kadar hangi hızlarda internete gireceğiz? İşte cevabı!

Bildiğiniz gibi BTK’nın resmi açıklaması ardından resmen 31 Aralık 2018’de, hatta teknik olarak 2019’da AKK’ye veda edeceğiz. Peki, bu tarihe kadar bu leş durumdaki AKK devam edecek mi? Hayır.

Herkes BTK’nın AKK kaldırma açıklamasına odaklanmışken, yeni AKK aşımı sonrası hızları kaçırmış, biz de 2017 yılında uygulanacak olan hız düşümü ve ne kadar hızlarda bağlanacağımıza dair detayları paylaşıyoruz.

Soru 1) AKK Ne Zaman Kalkıyor?

Biz yine en merak edilen soruya hızlıca cevap verelim. Artık resmen onaylanması ve yayınlanması sebebiyle tam 2 yıl sonra, yani 31 Aralık 2018’de AKK devri bitecek ve 2019’da AKK’siz bir internete sahip Türkiye olacak. Hem de bu durum hem ev/iş yeri internetlerine hem de mobil internete de uygulanacak.

Soru 2) AKK Kalkana Kadar Hız Sınırlamalarında Düzenleme Var mı?

Elbette. İşte bu durumu herkes kaçırmış. Biz de özellikle bu durumdan bahsedelim; 2017 yılında AKK sınırını aşılması sonrası gelen düzenlemeler ile hangi hıza sahip iseniz ona göre bir düşüş sağlanacak. Bu bağlamda;

4 Mbit/s - 8 Mbit/s arası artık 3 Mbit/s

8 Mbit/s - 16 Mbit/s arası artık 5 Mbit/s

16 Mbit/s - 24 Mbit/s arası artık 8 Mbit/s

24 Mbit/s - 50 Mbit/s arası artık 16 Mbit/s

50 Mbit/s - 100 Mbit/s arası artık 24 Mbit/s

100 Mbit/s - 500 Mbit/s arası artık 32 Mbit/s

500 Mbit/s - 1000 Mbit/s arası artık 64 Mbit/s

hızlarında AKK hız sınırına düşülecek. Böylece 100 Mbit/s parası ödeyen kişi 3 Mbit/s gibi saçma hızlara inmek yerine daha makul olan 32 Mbit/s hızlarına düşmüş olacak. Ancak örneğin 100 Mbit/s örneğinde olduğu gibi AKK sonrası 24 Mbit/s mi yoksa 32 Mbit/s hızına mı düşecek orası şu anda net değil. Umarım o bir hızın alt sınırı, diğerinin üst sınırı olan paketler alt sınırda oldukları hıza düşürülür diye temenni ediyorum

Soru 3) Peki Mobil İnternette AKK Sonrası Hız Düşümü Ne Olacak?

Görünüşe göre mobil veri BTK’nın pek umurunda olmamış. Zaten paketler artık GB GB olacak şekilde yükseldi. O sebeple mobilde paketiniz biterse 128 Kbit/s hıza düşürüleceksiniz.

Soru 4) Gece 02:00 - 08:00 Arası AKK Olmayacak Denilmişti, Ne Oldu O İş?

BTK buna da sağ olsun güzelce el atmış. Evet, artık gece 2, sabah 8 arası download ve upload işlemleriniz AKK sınırına dahil edilmeyecek! Hatta ve hatta AKK’yi aşmış iseniz bile bu saatler arasında AKK’yi aşmadan önceki hız sınırlarınızda internete bağlanabileceksiniz. Yani AKK aşımı sonrası hız sınırları sabah 8 gece 2 arasında uygulanacak.

Soru 5) Pekiii, Bu Yeni Kararlar Ne Zaman Uygulanacak?

BTK’nın verdiği karar doğrultusunda bugünden itibaren İSSler bu işlemleri uygulayabilir. Ancak BTK’nın verdiği son tarih olan 1 Mayıs 2017’yi göze alacak olursak büyük ihtimalle Türk Telekom da Turkcell de Vodafone ve hatta tüm İSSler 1 Mayıs’ta bu sisteme geçiş yapacaktır. Yani 1 Mayıs 2017 - 31 Aralık 2018 arası bu sistem uygulanacakken 2019 ile beraber AKK kalmayacak.

Soru 6) Abi, Benim Kafa Karıştı Ya, Bir Özet Geçsen?

Tabiki. Şimdi size özet olarak şöyle diyebilirim; 1 Mayıs 2017 sonrasında sizin için belirlenmiş olan AKK sınırını geçmeniz halinde yukarıda bahsettiğim hızlarda internet hızlarına düşürüleceksiniz. Ancak AKK olayı 02:00 ile 08:00 saatleri arasında uygulanmayacak. Böylece gece yapacağınız indirmeler AKK’yi etkilemeyecekken aynı zamanda AKK’yi aşmış olsanız dahi gece 2 ile sabah 8 arasında eski hızlarınızda internete bağlanabileceksiniz.

Yani, 1 Mayıs 2017 sonrasında AKK'yi aşmanız haline hızınız yeni düzenlemeye göre paketinize göre düşürülecekken, gece 2 ile 8 arasındaki işlemleriniz hem AKK'yi etkilemeyecek hem de AKK'yi aşmış olsanız dahi bu saatlerde paketinizdeki hızdan erişim sağlanılacak. Ancak, bunların hepsi 1 Mayıs sonrasında olacak gibi görünüyor.

Bu daha da iyileştirilen şartlar ile 2 sene daha dişinizi sıkarsanız eğer, 2019’da da AKK belası komple gitmiş olacak. Hatta bakanın sözüne de bakacak olursak daha erken bile olabilirmiş (Hadi inşallah)

Aklınıza takılan soruları ve anlamadığınız noktaları aşağıdan bizlere sorabilir, buradan da BTK açıklamasına bakabilirsiniz.