2017 Yılında Çekilmiş Bilim Temalı En İyi 22 Fotoğraf!

Yeni bir yıla girerken yapılan en iyi şeylerden biri de geride bırakılan yılda yapılanlara dönüp bakmaktır. İşte 2017 yılında bilim yarışmalarında ya da bilimsel çalışmalarda çekilmiş en iyi 22 fotoğraf.

Bilim, ilgilenmeyen kişiler için sıkıcı, yorucu ve fazla teknik bilgi içeriyor olabilir. Fakat herkesin ilgisini çekebilecek bir şey var ki o da bilim adına çekilmiş fotoğraflar. O halde NASA, National Geographic, İngiliz Ekoloji Birliği, Kraliyet Fotoğrafçılık Birliği gibi üst düzey kuruluşların 2017 yılındaki bilim temalı fotoğraf yarışmalarında öne çıkan görsellere bir göz atabiliriz. 1- Su molekülleri arasındaki bağların oluşturduğu yüzey gerilimini sonucunda suda batmayan ataş. 2- Denizin 1400 metre altında yaşamını sürdüren kısa kuyruklu yavru mürekkep balığı. 3-Çin'in Zejiang bölgesinden iki yusufçuk. 4- Juno uzay aracının çektiği Jüpiter fotoğrafı. 5- Gördüğü bir ‘okyanus turistine’ yaklaşan gri balina. 6- Cassini uzay aracı tarafından yakalanan Satürn'ün uydusu Enceladus. 7- Yalnızca 5mm çapındaki yumurtasında büyüyen bir Bombay çalı kurbağası 8- Yunanistan’a bağlı İkaria adasında bir fırtına. 9- Kameralara poz veren bir mako köpekbalığı. 10- Anne dağ gorili ve yavrusu. 11- İngiliz Ekoloji Birliği fotoğraf yarışmasından bir bukalemun fotoğrafı 12- Yüksek çözünürlükte çekilmiş bir kurbağa yumurtası. 13- Balık avına çıkmış bir ayı. 14- Jökulsárlón gölü ve eşsiz kuzey ışıkları. 15- Hindistan'ın Keşmir bölgesindeki kusursuz zümrüt yeşili bir göl. 16- Erimek üzereyken fotoğrafı çekilmiş bir kar tanesi. 17- Buz tutmuş bir baloncuk. 18- Noru tufanının Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilen fotoğrafı. 19- Bir kavanozun içindeki kelebek. 20- UV ışıkları altınla parlayan orman akrepleri. 21- Erta'ale Volkanı'nın üzerinden çekilen lav gölü fotoğrafı. 22- Anolis kertenkelesinin deri değiştirdiği esnada aldığı muhteşem görüntü.

Kaynak : https://www.buzzfeed.com/tomchivers/look-at-the-little-squid?bfsource=bbf_enus&utm%3B_term=.fl2On8lQ9&utm_term=.prYY0kwbZ#.ioEbDG0aq

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