2017 Yılında Çekilmiş Bilim Temalı En İyi 22 Fotoğraf!

Bilim, ilgilenmeyen kişiler için sıkıcı, yorucu ve fazla teknik bilgi içeriyor olabilir. Fakat herkesin ilgisini çekebilecek bir şey var ki o da bilim adına çekilmiş fotoğraflar. O halde NASA, National Geographic, İngiliz Ekoloji Birliği, Kraliyet Fotoğrafçılık Birliği gibi üst düzey kuruluşların 2017 yılındaki bilim temalı fotoğraf yarışmalarında öne çıkan görsellere bir göz atabiliriz.
1- Su molekülleri arasındaki bağların oluşturduğu yüzey gerilimini sonucunda suda batmayan ataş.
2- Denizin 1400 metre altında yaşamını sürdüren kısa kuyruklu yavru mürekkep balığı.
3-Çin'in Zejiang bölgesinden iki yusufçuk.
4- Juno uzay aracının çektiği Jüpiter fotoğrafı.
5- Gördüğü bir ‘okyanus turistine’ yaklaşan gri balina.
6- Cassini uzay aracı tarafından yakalanan Satürn'ün uydusu Enceladus.
7- Yalnızca 5mm çapındaki yumurtasında büyüyen bir Bombay çalı kurbağası
8- Yunanistan’a bağlı İkaria adasında bir fırtına.
9- Kameralara poz veren bir mako köpekbalığı.
10- Anne dağ gorili ve yavrusu.
11- İngiliz Ekoloji Birliği fotoğraf yarışmasından bir bukalemun fotoğrafı
12- Yüksek çözünürlükte çekilmiş bir kurbağa yumurtası.
13- Balık avına çıkmış bir ayı.
14- Jökulsárlón gölü ve eşsiz kuzey ışıkları.
15- Hindistan'ın Keşmir bölgesindeki kusursuz zümrüt yeşili bir göl.
16- Erimek üzereyken fotoğrafı çekilmiş bir kar tanesi.
17- Buz tutmuş bir baloncuk.
18- Noru tufanının Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilen fotoğrafı.
19- Bir kavanozun içindeki kelebek.
20- UV ışıkları altınla parlayan orman akrepleri.
21- Erta'ale Volkanı'nın üzerinden çekilen lav gölü fotoğrafı.
22- Anolis kertenkelesinin deri değiştirdiği esnada aldığı muhteşem görüntü.