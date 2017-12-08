2017'de İnsanlığın Gidişatını Sorgulatan Fotoğraflar!

2017’de dünyanın farklı bölgelerinde yangınlar ve seller oluştu, yanardağlar patladı, kasırgalar şehirleri haritadan sildi, depremler meydana geldi. Tüm bu olaylar sırasında çekilmiş, her birinin insana farklı dersler verdiği şok kareleri listeledik.

Routers haber ajansının muhabirleri, dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteriyorlar. Hal böyle olunca, gözlerinden bir şeylerin kaçması neredeyse imkansız oluyor. Bunlara bu yıl yaşanmış sayısız felaket de dahil.

Bu yıl normalde teknoloji odaklı bir medya kuruluşu olmamıza rağmen bizim bile gündemimize giren sayısız felaket haberiyle karşılaştık. Kasırgalar yıla damgasını vursa da dünyanın büyük çoğunluğunu ilgilendiren birçok dramı geride bıraktı insanoğlu. Fakat unutuyoruz. Unuttuğumuz için gittikçe savruk ve sorumsuz yaşamaya, düşünmemeye başlıyoruz.

Bazen unutmamak için hafızaları tazelemek gerekiyor. Merak etmeyin, biraz insaflı davranıp sadece doğayı ne hale getirdiğimizi göstermiyoruz. Bunun yanı sıra böyle yaşamaya devam edersek bir daha asla göremeyeceğimiz güzellikleri de sunuyoruz.

İyisiyle başlayalım: Ağustos ayında yaşanan tam güneş tutulmasından bir kare

Brezilya'nın bazı bölgeleri 5 yıldan beri kuraklıkla mücadele ediyor:

Bu sonbahar Yeni Delhi'de çok başkaydı. Şehri saran kirli gaz bulutlar kimi yerlerde epey kalınlaştı. Hükümet kentin bir 'gaz odası' gibi olduğunu söyledi:

Kirlilik küresel anlamda ölümcül bir sorun haline geliyor. Artık her yıl 9 milyon insanın ölüm nedeni oluyor:

Ulan Batur / Moğolistan

Hindistan'da, Ganj nehri kıyılarında toz rüzgarları yaşamı olumsuz etkiliyor:

Afrika'daki çöl rüzgarlarının sardığı bu bina Londra'da. Büyük bir Atlantik fırtınası olan Ophelia'nın, bu görüntüye neden olduğu düşünülse de sizce asıl nedeni aramaya gerek var mı?

Ülkemizde de çok sayıda meydana gelen orman yangınları dünyanın dört bir yanını sardı. Bu görüntü ise batı Amerika'dan:

2017'deki orman yangınlarının ekonomiye yansıması tüm zamanların rekonu kırdı ve milyarlarca dolar zarara uğrattı. Bu fotoğraf ise Washington'da çekildi:

"Kayalarla sızan lavlar, patlayan ve kaynamış buharla etrafa saçılan kayalarla bir dağın yıkılışı. Bu bir daha asla yaşamak istemediğim bir şey":

BBC'nin küresel bilim muhabirlerinden Rebecca Morelle, Etna Dağı'nın patlamasından kurtulduktan hemen sonra Twitter'da bu sözleri paylaşmıştı.

Rio de Janeiro'da ölü bir balinanın kıyıya vurduğu o an:

İyiyle başladık, iyiyle bitirelim. Eylül ayında, Güneş'ten gelen parçacık yüklü ışınlar Dünya'nın manyetik alanına çarptılar. Sonuçta Finlandiya'da böyle bir doğa şovu canlı olarak izlendi: