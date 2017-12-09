2017 Yılında Çekilmiş, Oldukça İlginç 15 Fotoğraf

Reuters haber ajansı Dünyada meydana gelen öenmli anları kaydetmenin yanı sıra oldukça güzel fotoğraflara da imza atıyorlar.

2017 yılının sonuna gelmemizle birlikte birçok sitede gördüğünüz gibi biz de listelerimizi hazırlamaya devam ediyoruz. Bu listede bu yıl çekilmiş olan bazıları tuhaf, bazıları gözalıcı, bazıları ise hafiften gülümseten 15 fotoğrafı derledik. Bu arada belirtelim, fotoğraflar Dünyanın dört bir yanında çekildi.

Hırvatistan'ın Sualtı Parkı'nda çekilen bir fotoğraf

Tayland bir parkta düzenlenen "Running of Brides" yarışması

İsviçre'nin Gonten kenti, Frank ve Patrik Riklin isimli İsviçreli sanatçılar ve Null-Stern-Hotel'in (Sıfır yıldızlı otel)

Pakistan'ın İslamabad kentinde çocuklar sıcak havada serinlemek için derede yüzüyorlar.

Çin'in Hunan eyaleti, Zhangjiajie'deki Wingsuit Uçan Dünya Şampiyonası

Şu anda faaliyette olan bir metro istasyonunun bir çıkışı. Çin'in Chongqing kentinde seyrek nüfusa sahip bir bölge.

Çin'in Jilin eyaletindeki Jilin şehrinde mısır koçanından ev inşaatı

Nermin Halilagic Bosna'nın Bihac kentinde mutfak gereçleri ile poz veriyor. Halilagic, bu yılın başlarında, vücudundan yayılan özel bir enerji olduğunu farketti. Halilagic özel bir hazırlık yapmadan, kaşık, çatal, bıçak ve diğer mutfak aletlerinin yanı sıra uzaktan kumandalar, plastik malzemeler ve cep telefonları gibi metal olmayan nesneleri tutabileceğini belirtiyor.

Star Wars hayranları. Meksika'nın Mexico City'deki Reforma Bulvarı

Suriyeli sanatçı Manaf Halbouni tarafından "Anıt" olarak anılacak maketler. Almanya

Filistinli berber Ramadan Odwan, güney Gazze Şeridi'ndeki dükkanında ateş kullanarak saç kesiyor.

Shelter Co'nun CEO'su Seiichiro Nishimoto, Osaka, Japonya'daki evinin bodrum katında. Bodrum, şirketin nükleer barınak modeli olduğu için Gaz Maskesi takması istendi

Bir yeraltı gölü. Romanya

Japonya'nın güneyindeki Kawasaki'deki bir Cadılar Bayramı etkinliği

Yılan balıklar. ABD