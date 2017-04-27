2017 Yılında Çıkacak 7 Şahane Savaş Oyunu!

2017, bir savaş oyunları yılı olacağa benziyor. Oyun serilerinin devam versiyonları geldiği gibi yeni savaş oyunları da birçok platform için geliyor. İşte bunlardan sizin için seçtiğimiz 7 şahane savaş oyunu!

Oyunların neredeyse tamamında bir rakibiniz var ve bunlarla mücadele ediyorsunuz. İşin zevkli kısmı da tam olarak burada.

1- Prey

Eğer 2006’daki FPS tarzı olan Prey’i kaçırdıysanız üzülmeyin, Arkane Studios sizin için tekrar tasarladı. 5 Mayıs’ta oyuncu ile buluşacak olan Prey; PS4, Xbox, One ve PC’de oynanabilecek.

2- The Surge

The Surge, fütüristik evreni ile üçüncü-şahıs RPG aksiyonlarına güzel bir örnek olacağa benziyor. Zombilerle dolu fabrikalardan güvenlik robotlarına dek savaştığınız sırada dikkatli olmanız gereken bir sürü öge barındıran oyun, 16 Mayıs’ta PS4, Xbox, One ve PC için çıkıyor.

3- Middle-earth: Shadow of War

Orta Dünya’nın atmosferini, ürkütücü ögelerle ve bol aksiyonla yaşayacağımız bir oyun olan Middle-arth: Shadow of War, yakında piyasaya çıkacak. Ağustos’ta gelmesi beklenen oyun, PS4, Xbox, One ve PC’de oynanabilecek.

4- Destiny 2

Destiny’nin sinematik ortamı ve yüksek özellikli silahlarıyla bizleri büyük bir aksiyon bekliyor. Destiny 2’de, 1. oyuna birçok gönderme olacağı konusunda dedikodular var. 8 Eylül’de PS4, Xbox, One ve PC için piyasaya çıkana dek Destiny 1’e tekrar göz atmanızı öneriyoruz.

5- Call of Duty: WW2

İkinci Dünya Savaşı temalı oyunların en şahanelerinden olan Call of Duty, yıllardır eskimiyor. Ana kahramanımız 1. piyade bölüğünde savaşıyor. “Kanlı bölük” olarak bilinen bu oyunda kahramanımız klasik WW2 cephelerini birer birer gezecek. Ancak savaş biraz daha çetin geçeceğe benziyor. Oyun 3 Kasım’da PS4, Xbox, One ve PC için piyasaya çıkacak.

6- Star Wars Battlefront 2

Star Wars hayranlarının Battlefront 2’ye bayılacağını düşünüyoruz. Çünkü bir FPS oyuna göre çok zengin olduğu söyleniyor. Yapımında yüksek bütçeler harcanan oyun, 2017 Kasım ayında piyasaya sürülecek. PS4, Xbox, One ve PC’de çalışabilecek.

7- Death Strading

Hannibal dizisiyle ününe ün katan Mads Mikkelsen’in tanıtım filminde oynadığı Death Strading, 2017’nin en iyilerinden olacak gibi. Ünlü yönetmen Guillermo del Toro’nun da oyunun yapımında çalıştığı biliniyor. PS4’e özel olarak Hideo Kojima’nın yaptığı oyun, Metal Gear’den sonra birçok hayranını mutlu edeceğe benziyor.