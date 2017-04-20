2017 Yılında En Çok Beklenen 5 Android Telefon!

Çıkacak her yeni Android telefonun gerek fiyat /performans gerekse de üst düzey olarak çıkmasını bekliyoruz. Bugün sizlere çıkmasını en çok beklediğimiz 5 Android telefondan bahsedeceğiz.

Telefon piyasası iyiden iyiye hızlanmış durumda. Sürekli yeni telefonlar piyasaya sürülürken, devrim niteliğinde özellikler çıkmaya devam ediyor. iPhone 7’lerle birlikte kulaklık girişinin kaldırılması, Apple kullanıcılarını huzursuz etmiş durumda. Galaxy S8, LG G6 ya da Xiaomi Mi 6 gibi yeni telefonlar umut vaat ederken, daha başarılı özellikler isteyen kullanıcılar da yok değil.

Yeni telefonların gelmesini bekleyen kullanıcılar için bu sene çıkması beklenen Android telefonları sizlere sunacağız.

LG X Power 2

'Bataryam uzun süre bitmesin' diyen kullanıcılara duyurulur; LG X Power 2, 4,500 mAh’lik bataryası ile 15 saat video izleme, 14 saat GPS ve 18 saat web gezintisi vadediyor. Telefonun diğer özellikleri çok yüksek olmamasına rağmen kabul edilebilir düzeyde olduğunu söyleyebilirim. 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, Android 7.0 Nougat ve 5.3 inç 720p ekranın bulunduğu telefonda sekiz çekirdekli 1.5 GHz’lik işlemci bulunuyor. Çok muhteşem olmasa bile cihaz hem yüksek pil hem de uygun fiyata telefon almak isteyenlerin tercihi olacak. Ancak bu noktada önemli bir konu var; Samsung Galaxy Note 7’nin patlama nedenlerinden birisi, dar bir alana çok fazla batarya sıkıştırmaktı. Umarım LG böyle bir hatayı yapmaz.

BlackBerry KeyOne

Blackberry, klavyeli bir Android telefon geliştirmek için çalışmalara başladı. Eminim ki bu telefonu tercih edecek birçok insan bulunacaktır. Tasarımı ve kullanılabilirliğini beğenen kullanıcılar için pek fazla alternatif bulunmadığından tercih edecekleri bir telefon olacağını söylemek mümkün.

KeyOne'ın üzerinde bulunan klavyenin yanı sıra USB-C portuna ve 3GB Ram’a sahip olduğu doğrulandı. Qualcomm Snapdragon 625 işlemci ile gelmesi beklenen telefonun 8MP ön ve 18MP arka kamerası bulunacakken, 3400 mAh pil ile geldiğini de belirtelim. Bu tasarımın tutması durumunda Blackberry’nin sektöre geri dönüşünü izleyebiliriz.

Asus Zenfone AR

Asus telefonları her zaman beğenmişimdir. Fiyat performans telefonları olması ve birçok kullanıcıyı memnun etmesi, zaten bilgisayar sektöründe sevdiğim markayı telefonlar için de özel bir yere taşıdı. Zenfone AR, artırılmış gerçeklik özellikleri ile donatılmış mobil VR teknolojisi ile geleceği düşünülen bir telefon.

Asus Zenfone AR, yeni ve heyecan verici özelliklerinin ötesinde, sağlam özelliklerle birlikte geliyor. Qualcomm Snapdragon 821 yonga seti ile gelecek telefonun 2K AMOLED ekranı bulunacak.

OnePlus 5

OnePlus 5’te, fiyat performans olarak başarılı telefonlar arasında yer alıyor. Üst düzey özelliklerle geldiği söylenen telefonda 256GB depolama alanı, 23MP kamera, 8GB RAM, Snapdragon 830 işlemci ve OLED ekran bulunması bekleniyor. Android 7.0 Nougat ile çıkacak telefonun 400 dolardan daha düşük bir fiyatının olması beklenen en önemli özellikleri arasında.

Nokia 8, 9

Nokia’nın piyasalara sağlam dönüşü ile birlikte keskin hatlı telefonlar görmeye başladık. Sağlam olduğu buram buram kokan ve ben dahil birçok kişinin ilgisini çeken Nokia serisi, bu sefer Android ile ikinci şansını deniyor. Nokia 8 ve daha üstü olacak Nokia 9’un bu sene kaliteli özelliklerle gelmesi bekleniyor. Nokia 9’da 5.5 inç 1440 X 2560 piksel ekran olması beklenirken, 22.1MP kamera ile muhteşem fotoğraflar vaat ediliyor. Sekiz çekirdekli 2.5 GHz işlemci(Snapdragon 835) ve Adreno 540 ekran kartından güç alması beklenen telefonun, 6GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunması bekleniyor.

Bu sene içerisinde bu telefonlar dışında çıkacak birçok telefon yer alıyor. iPhone gibi telefonları da elbette bekliyoruz ancak bu listede Android işletim sistemi ile çıkacak telefonları göstermek istedik.