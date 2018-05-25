Bir parola ne kadar çok kişi tarafından kullanılıyorsa, taktir edersiniz ki bir o kadar kırılması kolay bir şifre anlamına geliyor. Hacker zümresinin ekmeğine yağ süren bu tip şifreler yüzünden çoğu insan, kişisel bilgilerini kaybedip ciddi zararlara uğruyor.
Virginia Tech ve Dashlane ortaklığında yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre 2017'de internet aleminin en çok kullandığı şifre kombinasyonları listelendi.
En Çok Kullanılan 10 Şifre
- 12345678
- password
- iloveyou
- football
- princess
- baseball
- sunshine
- 1q2w3e4r
- superman
En çok kullanılan şifrelerin yanı sıra, insanların şifre belirlerken klavyede şekil itibarı ile akılda kalacak şeyler seçtikleri de ortaya çıktı:
- 1q2w3e4r
- 1qaz2wsx
- 1qazxsw2
- zaq12wsx
- !qaz2wsx
- 1qaz@wsx
Şifre belirlenirkenn 'love' ve 'hate' kavramlarının ve küfürlerin de kullanımı çok yaygın:
- iloveyou
- f*ckyou
- a**hole
- f*ckoff
- iloveme
- trustno1
- beautiful
- ihateyou
- bullsh*t
- lovelove
Araştırmaya göre futbol takımları da şifre olarak kullanılanlar arasında:
- liverpool
- chelsea
- arsenal
- barcelona
- manchester
Aynı şekilde insanlar, süper kahramanları ve özel isimleri de şifre olarak kullanıyor:
- superman
- pokemon
- slipknot
- starwars
- metallica
- nirvana
- blink182
- spiderman
- greenday
- rockstar
İşinin ehli bir hackerın bu tip şifreleri kırması 10 saniyesini dahi almayacaktır. Bu bağlamda şifre seçerken size özgü ve sadece sizin hatırlayabileceğiniz şeyler seçmenizde yarar var. Günümüzde bilgilerimizin iki parmağımızın ucundaki harf ve rakamlara baktığı düşünülürse yapılacak ufak bir dikkatsizlik, pahalıya patlayabilir.