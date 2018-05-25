İnternet dünyasında güvenliğimizi sağlamanın belki de en önemli adımı, başkalarının tahmin edemeyeceği şifreler belirlemektir. Bununla ilgili olarak, dünyanın en çok kullanılan parola kombinasyonları ortaya çıktı.

Bir parola ne kadar çok kişi tarafından kullanılıyorsa, taktir edersiniz ki bir o kadar kırılması kolay bir şifre anlamına geliyor. Hacker zümresinin ekmeğine yağ süren bu tip şifreler yüzünden çoğu insan, kişisel bilgilerini kaybedip ciddi zararlara uğruyor.

Virginia Tech ve Dashlane ortaklığında yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre 2017'de internet aleminin en çok kullandığı şifre kombinasyonları listelendi.

En Çok Kullanılan 10 Şifre

12345678 password iloveyou football princess baseball sunshine 1q2w3e4r superman linkedin

En çok kullanılan şifrelerin yanı sıra, insanların şifre belirlerken klavyede şekil itibarı ile akılda kalacak şeyler seçtikleri de ortaya çıktı:

1q2w3e4r 1qaz2wsx 1qazxsw2 zaq12wsx !qaz2wsx 1qaz@wsx

Şifre belirlenirkenn 'love' ve 'hate' kavramlarının ve küfürlerin de kullanımı çok yaygın:

iloveyou f*ckyou a**hole f*ckoff iloveme trustno1 beautiful ihateyou bullsh*t lovelove

Araştırmaya göre futbol takımları da şifre olarak kullanılanlar arasında:

liverpool chelsea arsenal barcelona manchester

Aynı şekilde insanlar, süper kahramanları ve özel isimleri de şifre olarak kullanıyor:

superman pokemon slipknot starwars metallica nirvana blink182 spiderman greenday rockstar

İşinin ehli bir hackerın bu tip şifreleri kırması 10 saniyesini dahi almayacaktır. Bu bağlamda şifre seçerken size özgü ve sadece sizin hatırlayabileceğiniz şeyler seçmenizde yarar var. Günümüzde bilgilerimizin iki parmağımızın ucundaki harf ve rakamlara baktığı düşünülürse yapılacak ufak bir dikkatsizlik, pahalıya patlayabilir.