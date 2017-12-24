2017 Yılında Hayata Geçen 10 Sosyal Sorumluluk Projesi

İhtiyacı olan insanların yaşamını daha iyi bir hale getirmek adına, bu yıl hayata geçen 10 projeyi sizler için listeledik.

Küresel sağlıktan, toplumsal adalete, insani yardıma kadar, bu yıl en acil sorunlarımızdan bazılarına etkili çözümler üretmek için bir grup bilim insanı ve teknoloji uzmanı bir çok sosyal sorumluluk projesi üretti. Bu projeler arasından bazı öne çıkanlarını listeledik, ancak hepsi çok değerli projeler keşke tamamını tek bir kaynakta verecek zamanımız ve bilgimiz olsa.

Hastalıkların teşhis edilmesine yardımcı olabilecek 20 sentlik kağıt oyuncak

Sadece 20 sente mal olan bu kağıt cihaz, bilim insanlarına ve doktorlara sıtma, HIV gibi hastalıkları birkaç dakika içinde teşhis etme konusunda, elektriğe ihtiyaç duymadan yardımcı oluyor.

Körlük derecesinde görme bozukluğu olan insanlara yardım eden akıllı gözlükler

Cihaz, kameralar yardımı ile 20/400 gibi büyük bir görme sorunu olan hastalara yardımcı olabiliyor.

Afet yardım çalışmalarına destek olan Facebook'un dijital haritaları

Haziran ayında Facebook, krizler sırasında ve sonrasında örgütlere yardım etmek için, ihtiyaç duyulan kaynakları gösteren "afet haritası" projesini geliştirdi.

Ruhsal sorunlarınız konusunda size yardım etmek için geliştirilen yapay zeka programı

Woebot yapay zekayı kullanarak, ruh halinizi iyileştirmek, hatta depresyon semptomlarını hafifletmek için sizinle konuşuyor.

Evsiz insanlar için tasarlanmış güneş enerjili çadır

Bu yılın başlarında California San Fernando'da 12 genç, evsiz insanlar için katlanabilir ve sırt çantasına sığabilen güneş enerjili çadır projesini gerçekleştirdi.

Sağır insanlara sesli uyarı yapmak için gözlük aksesuarı

Bu gözlük sayesinde sağır insanlar dışarıdan gelen seslerin yönü ile ilgili görsel bildirimler alacak.

Engelli çocuklar için hava ile çalışan tekerlekli sandalye

Engelli çocuklar için tasarlanmış bir su parkında, tekerlekli sandalye kullanan çocukların da gezebilmesi için hava ile çalışan tekerlekli sandalye üretildi.

Geliri düşük olan ve avukat tutamayan insanlar için yapay zeka avukatı

DoNotPay isimli chat robotu gelir düzeyi düşük insanlara ücretsiz hukuki yardım sunuyor.

Kullanıcılarının ayakta durmasına izin veren tekerlekli sandalye

Yunanlı mimar Dimitrios Petrotos tarafından tasarlanan Laddroller, dört tekerlek kullanarak kullanıcıların engebeli zeminde gezmesine ve ayakta durmasına olanak tanıyor.

GPS özellikli kaplumbağa yumurtaları

Orta Amerika’daki kaplumbağa yumurtalarını çalan ve alan kişileri yakalamak amacı ile geliştirildi. Türü tükenmekte olan kaplumbağaların, yumurtalarının %90’ı insanlar tarafından yok ediliyor.