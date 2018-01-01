2017 yılını geride bıraktık ve Instagram hesaplarımızda da koca bir yılın hatıralarını elimizden geldiğince paylaştık. Kimimiz düzinelerce, kimimiz sadece seçtiği fotoğrafları yükledi. Peki bunlar arasında en çok beğeni alanlar hangileriydi?

Son yıllarda özellikle Instagram platformunda, yılın bitişiyle yükselişe geçen bir trend var. Her sene sonunda o yıl içinde paylaşılmış fotoğraflardan, en çok beğeni alanların yer aldığı bu akım #bestnine etiketiyle popüler hale geldi.

Aslında 2015 yılından bu yana hizmet veren bestnine.com uzantılı (adres başına yılı girmeniz gerek) internet sitesi, iOS ya da Android uygulaması olarak da kullanıcılarına ulaşıyor. O yıl çekmiş olduğunuz en çok beğeni alan 9 paylaşımınız saniyeler içinde tek bir kare içine toplanıyor. Üstelik yıl içinde paylaştığınız toplam gönderi sayısı ve toplam beğeni sayınız da sunuluyor. Bir merakın peşine düşüp tek tek uğraşmaktansa, saniyeler içinde sonuca erişmek oldukça mantıklı görünüyor.

Artık popülerliğini yitirmeye başlayan ve yaygınlaştıkça sıradanlaşan #tb ya da #tbt akımının aksine, yılda bir kez yapabileceğiniz bu güzel paylaşımla hatıraları canlandırmanız mümkün.

Bunun için tek yapmanız gereken iOS ya da Android kullanıcısıysanız uygulama mağazanızdan 2017bestnine uygulamasını indirmek ya da şuradaki internet adresine tarayıcınız üzerinden erişmek.

İnternet sitesini açtığınızda, karşınıza gelen boşluğa kullanıcı adınızı girin ve ilerleyin. Kısa bir süre sonra profilinize özel istatistiklerle birlikte, en çok beğeni aldığınız 9 fotoğraf sizi karşılayacak.

Diğer yandan uygulamanın 2017 sürümü, bu sene Instagram’ın en büyük dönüşümlerinden birisi olan Hikayeler için de yeniden düzenlendi. Yani dikey görüntüler elde etmek ve hikayelerinizde bu görüntüleri paylaşmak da mümkün.

Elde ettiğiniz görüntüleri #bestnine ve #2017bestnine etiketleriyle paylaşmayı unutmayın dostlar, mutlu seneler dilerim.

2017 yılında bizi 17 milyondan fazla beğenen takipçilerimize sonsuz teşekkürler. Uygulamalar hemen aşağıda: