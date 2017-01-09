2017 Yılında Olmamıza Rağmen, Hala Neden “Beygirgücü” Kavramını Kullanıyoruz?

"Beygir gücü" herkesin duyduğu bir kavram. Peki neden araba ve benzeri makinelerin motorlarının güçleri, kaç beygirgücüne sahip olduğu ile ölçülüyor?

“Beygirgücü” kavramını duymuşsunuzdur. Arabalar, çim biçme makineleri, elektrikli testereler gibi motorlu araçlar hep beygirgüçlerine göre ifade ediliyor. Peki motorların atlarla ne alakası var? Hala neden bu kavramı kullanıyoruz?

Sanayi Devrimi döneminde yaşamış olan efsane mühendis James Watt, buhar makinelerinde yaptığı yeniliklerle dünyada üne kavuşmuştu. Bugün bile kullandığımız, elektriği ifade eden Watt birimini bulmuştu. Bir gün, bir kömür madeninde kömür çıkarma cihazını kaldıran atları gözlemleyen James Watt, dakikada ortalama 22.000 ayak boyu hareket edildiğini gördü. Watt, 22.000 pound ağırlığındaki bir maddenin 1 ayak ve 1 dakikada çıkarıldığını fark etti. Yani 1 dakikada 10 feeet hareket edildiğinde 2.200 pound kömür kaldırılabiliyordu.

1750’lerin sonunda Glasgow Üniversitesi’nde Kimya profesörü olan Joseph Black ile tanışan Watt, fikirlerini profesöre açtı. İkisi kafa kafaya vererek buhar makineleri üzerinde çalışmalar yaptılar. Watt, bu çalışmaların sonucunda buhar makinelerinde yeni iyileştirmeler yaptı. Bu sayede Royal Society of London’a üye olarak alındı. Ayrıca Fransız Bilimler Akademisi’nin üyesi oldu. Buhar makineleri o dönemde motorları çalıştırmak için kullanılıyordu, bu nedenle her motorun gücü James Watt’ın bulduğu “beygirgücü” kavramı ile ifade ediliyor.