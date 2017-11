2017 Yılında Yayına Giren En İyi Diziler

İmdb'den 8.5 ve üzeri alan 2017 yılında yayına başlayan en iyi yabancı dizileri sizler için derledik.

Havaların soğuması ile birlikte, hafta sonları evde zaman geçirmek daha cazip bir hale gelmeye başladı. Soğuktan donmak yerine, evinizde oturup çayınızı kahvenizi yudumlayarak izleyebileceğiniz dizileri sizler derledik. 2017'de başlamış ve IMDB’den 8.5 üzeri almış olan 17 diziye aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Taboo (IMDB:9.5)

1813 yılında geçen dizide, James Keziah Delaney isimli maceraperest bir adam merkeze alınacak. Babasının ölüm haberini alan karakter, yasal olmayan yollarla elde edindiği 14 elmas ile Afrika’dan döner. Ailesinin intikamını almaya yeminli olan Delaney, bir yandan da kendi ticari imparatorluğunu kurmaya çalışır.

2. Ozark (IMDB:9.3)

Kırsal Missouri bölgesinde çekimleri yapılan dizide, uyuşturucu ve kara para aklama gibi konuların yer aldığı karanlık bir dünyayı izleyeceğiz. Meksikalı bir uyuşturucu lorduna borcunu ödemek zorunda olan Marty Bird (Bateman) eşi Wendy (Laura Linney) ile birlikte Missouri'de ki bir sayfiye evine taşınır ve olaylar şekillenmeye başlar.

3. Marlon (IMDB:9.0)

Marlon Wayans’ın kendi özel hayatına dair birçok sahneye tanıklık edeceğiz. Dizide oldukça terbiyesiz olmasının yanında çok sevecen ve iyi niyetli olan bir komedyenin aile ilişkilerine göz atabileceğiz. Marlon 1.sezonu ile gerek oyuncu kadrosu gerekse bize samimi bir yapım sunacak olmasıyla ön plana çıkan yapımlar arasına girecektir.

4. Free Rein (IMDB:8.9)

Los Angeles'ta yaşayan 15 yaşındaki Zoe, yaz tatilini İngiltere açıklarındaki bir adada, annesinin çocukluğunun geçtiği evde geçirir ve burada gizemli bir atla bağ kurar.

5. Legion (IMDB:8.8)

David Haller, şizofreni teşhisi konulmuş sorunlu bir adamdır. Yıllarını psikiyatri hastanelerinde geçirirken, kendisiyle aynı hastalıktan mustarip biriyle garip bir karşılaşmadan sonra, duyduğu seslerin ve gördüğü sanrıların gerçek olabileceği ihtimaliyle karşı karşıya kalıyor.

6. Feud (IMDB:8.8)

Kariyerlerinde olgunluk yıllarına gelmiş olan Bette Davis ve Joan Crawford'un başrolünü paylaştığı, 1962 ABD yapımı "Baby Jane Whatever Happened?" isimli psikolojik gerilim filminden esinlenen dizi ilk sezonda filmin çekimleri sırasında sahne arkasında yaşanan olaylar kurgulanacak. Joan Crawford'u Jessica Lange, Bette Davis'ı ise Susan Sarandon canlandıracak.

7. Castlevania (IMDB:8.8)

Video oyunundan uyarlanan dizimizde bir vampir avcısı, Dracula'nın komuta ettiği öteki dünyaya ait yaratıklardan oluşan ordunun ablukasındaki şehri kurtarmak için savaşır.

8. American Gods (IMDB:8.7)

Neil Gaiman'ın aynı isimli romanından uyarlanan 'American Gods' Starz kanalının yaklaşan fantezi, drama dizilerinden biri olan dizide, banka soygunundan dolayı 3 yıl hapis cezası çekip erken tahliye edilen karakterin yaşamı anlatılıyor.

9. The Handmaid’s Tale (IMDB:8.7)

Margaret Atwood’un aynı isimli romanından uyarlanan dizi, Gilead isimli bir toplumda geçiyor. Doğal sebepler nedeniyle nüfus düşüşü yaşayan bu toplumda kadınlar devletin malı olarak kabul ediliyor. Toplumun yeniden çoğalması için üreme hizmetine zorlanan Offred, bu acımasız koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

10. The Marvelous Mrs. Maisel (IMDB:8.7)

Dizide, 1958 New York'unda yaşayan ve şimdiye kadar istediği her şeye -harika bir eş, iki çocuk ve Yom Kippur akşam yemeğine ev sahipliği yapmak için mükemmel nitelikteki Yukarı Batı Yakası'nda bir daire- sahip olan Miriam "Midge" Maisel'ın hikayesine odaklanıyor.

11. The Keepers (IMDB:8.6)

The Keepers, Baltimorelu bir rahibenin çözülmemiş cinayetini, bu cinayetin ardında yatan korkunç sırları ve ölümünün ardından yaklaşık elli yıl geçmesine rağmen dinmeyen bir acıyı konu alan, sürükleyici bir belgesel dizisi olarak dikkat çekiyor.

12. Anne (IMDB:8.6)

Sevilen çocuk kitabı serisinden uyarlanan dizide, cesur ve tutku dolu yetim bir kız, sert mizaçlı, yaşlı ve bekar olan bir kadın ile onun tatlı dilli erkek kardeşinin yanına yerleşmesini anlatıyor.

13. Five Came Back (IMDB:8.6)

Mark Harris’in Five Came Back: A Story of Hollywood and the Second World War kitabından uyarlanacak belgesel niteliğindeki dizide, John Ford, William Wyler, John Huston, Frank Capra ve George Stevens gibi yönetmenlerin, o dönemde kariyerlerini bırakıp savaş için hizmet etmeye başlamalarının ardından tekrar işin başına dönüp dünyaya ve sinemaya yansıtmalarını konu alıyor.

14. The Good Doctor (IMDB:8.6)

Dizi otizmli olmasına rağmen, başarılı doktor olan bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Yalnız ve çevresindeki kişilerle iletişim kuramayan Shaun, hastalarının hayatlarını kurtarmak ve meslektaşlarının şüphelerini yok etmek için olağanüstü yeteneklerini kullanıyor.

15. Wasteland (IMDB:8.5)

Dizi herkesin birbirini tanıdığı ıssız köyde, bir kız çocuğu garip bir şekilde ortadan kayboluşunu konu alıyor.

16. Big little Lies (IMDB:8.5)

Başrollerini Nicole Kidman, Reese Witherspoon ve Shailene Woodley'in paylaştığı dizi, aynı yaşta çocukları olan üç anneyi konu alıyor. Hepsinin mükemmel bir yaşamı vardı, ta ki bir cinayet meselesine dahil olana kadar.

17. Oasis (IMDB:8.5)

2031 yılı Londrasında geçen dizide, dünyadaki yolsuzluk, kaos ve karmaşaya dikkat çekiliyor. Hikaye Marsa kurulacak olan koloniye bir pederin katılmasını ve ardından gelişen olayları anlatıyor.