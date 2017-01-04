2017 Planlarını Açıklayan Zuckerberg, Bazı Söylentiler Çıkmasına Sebep Oldu

Ünlü sosyal medya servisi Facebook'un yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg'in yaptığı açıklamalar, siyasi söylentilerin ayyuka çıkmasına neden oldu.

Mark Zuckerberg, her yıl kendine birbirinden ilginç hedefler koyuyor. Geçtiğimiz yıllarda 500 kilometre koşan ve Mandarin lehçesini öğrenen ünlü figür, şimdi kendisine farklı bir hedef belirledi.

Facebook'un kurucularından olan ve şu anda yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenen Mark Zuckerberg, 2017 planlarını açıkladı. Mark Zuckerberg'in amacı 2017 yılında Amerika'daki tüm eyaletleri ziyaret etmek ve olabildiğince çok insanla sohbet etmek.

Mark Zuckerberg, hedefini şu ifadelerle açıklıyor:

"Hedefim 2017 yılının sonuna kadar Amerika Birleşik Devletlerindeki tüm eyaletleri ziyaret etmek ve olabildiğince çok insanın iç dünyasına dokunmak. Onların düşüncelerini, kaygılarını ve gelecekle ilgili planlarını öğrenmek istiyorum. Şu ana kadar 30 eyalette bulundum artık geri kalanları da ziyaret etmenin zamanı geldi."

Şimdi açıklamadaki en çarpıcı noktaya geliyoruz: "Bu hareketim, tarihin dönüm noktalarından biri olacak. On yıllar boyunca teknoloji ve küreselleşme birlikteliği, dünyayı daha verimli hale getirecek. Pek çok fayda yaratacağız ve pek çok insanın hayatına ufak da olsa katkıda bulunacağız."

Uzun süredir, Zuckerberg hakkında "aktif" siyasete atılacağı yönünde dedikodular dolaşıyor. Bu açıklamalar, Facebook'un yönetim kurulu başkanı hakkındaki iddialara destek veriyor. Mark Zuckerberg, asla politik düşüncelerini tamamen açık etmedi. Bazıları ünlü dahiyi "muhafazakar", bazıları ise "liberal" olarak tanımlıyor. Gerek Cumhuriyetçileri, gerek Demokratları eleştirdiği beyanatları mevcut.

Aslında, Zuckerberg'in 2016'daki amacı zannımızca daha ilginçti: Kendisine Iron Man filmindeki Jarvis gibi bir yapay zeka asistanı geliştirmek. Zuckerberg, bu hedef doğrultusunda sesini kullanmak için Oscarlı oyuncu Morgan Freeman'i ikna etmeyi bile başarmıştı. Mark Zuckerberg, bu yapıyı geliştirmeyi başarmış ve durumu geçtiğimiz haftalarda şöyle özetlemişti:

"Tabii ki bir JARVIS sayılmaz ama 2016'da iddia ettiğim yapay zekayı geliştirdim. Aslında düşündüğümden de kolay oldu. Telefonum ve bilgisayarımla konuşup iletişim kurabiliyorum, evimdeki ışıkları, ısıyı, güvenlik ve müzik sistemlerini kolayca kontrol edebiliyorum. Sistemdeki dil işleme, ses tanıma, yüz saptama, gelişmiş öğrenme algoritmalarını; Python, PHP ve Objective C kullanarak tasarladım."