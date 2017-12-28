Snapchat uygulaması, 2017 yılı boyunca kaydedilen resimleri bir araya getirerek kişiye özel hikayeler oluşturuyor. Bunun için uygulamanın alt bölümündeki 'Anılar' başlığını kullanabilirsiniz.

Snapchat, ‘koca 2017 nasıl geçti anlamadık’ diye düşünenler için yeni bir uygulama hazırlamış. İlk olarak ‘The Next Web’in farkına vardığı söz konusu özellik, sosyal medya servisinin kullanıcılarına ‘2017 Hikayeniz’ başlığı altında sunuluyor. Bu başlık altında 2017 yılı boyunca ‘Anılar’ bölümünde kaydetmiş olduğunuz Snap’ler (24 saat sonra kaybolanlar değil de, sürekli olarak kalmasını tercih ettiğiniz fotolar) ile kolayca kaydedip, paylaşabileceğiniz bir hikaye oluşturuluyor.

2017 yılına ait hikayenizi oluşturacak seçeneğe ulaşmak için Snapchat uygulamasını açtıktan sonra ekranın alt bölümünde yer alan ‘Anılar’ bölümüne gidin. Eğer yıl boyunca yeterli sayıda ‘Anı’ biriktirmişseniz, ‘2017 Yılı Hikayeniz’i oluşturmak için sunulan seçenek, en yukarıda yer alıyor olmalı. Eğer Snapchat’in sizin için oluşturduğu seçenekler hoşunuza gitmediyse, Snap’in ekibinin söylediğine göre bu seçenekleri istediğiniz şekilde düzenleyebileceksiniz.

Snap’in geçmişe dönük oyunlarla nostaljilerimiz üzerinde oyun oynaması anlaşılabilir belki ama, 2017 gibi berbat bir yılı kim hatırlamak ister, bilemiyoruz. Yine de kullanıcıların platforma girip çıkmalarını sağlayacak güzel bir yöntem olarak çıkıyor karşımıza.