2017 Yılının En 'Fantastik' Ücretsiz Oyunları

2017 yılı ücretsiz PC oyunları için harika bir yıl oldu. Birçoğu geliştiricilerin deneysel planları olsa da birçok oyun kullanıcıların büyük ilgisini çekti. Biz de bu yazıda 2017 yılının en iyi ücretsiz oyunlarını derledik.

2017 yılının son günü bitmek üzereyken oyun dünyası için de güzel bir yılın kapandığını söylemek yanlış olmaz. Zira birçok site tarafından gayet güzel oyunların ücretsiz olarak dağıtıldığını sizler için yaptığımız haberde duyurduk. Bununla birlikte daha önce yine bu yıla ait birbirinden güzel PC ve mobil oyunların listelerini sizlerle paylaştık. Bu yıl bitmeden sizler için bir içerik daha hazırlamaya karar verdik ve 2017'nin en güzel ücretsiz oyunlarını sıraladık.

A Landlord's Dream

Bir siberpunk macerasına benzeyen, bu alanın en büyük yazarlarından birisi olan Phillip K. Dick romanlarını andıran bu oyundan detaylara büyük özen gösterilmiş. Güzel müziklerle donatılmış bu oyunu buradan indirebilirsiniz.

Zero-K

Zero-K, kitlesel robot ordularının sonsuz bir çatışmada savaştığı ücretsiz, çok yönlü, açık kaynaklı bir RTS oyunudur. Güçlü bir arayüz, oyuncuların ekonomik, stratejik ve taktiksel kararlarını kolayca uygulamalarına olanak tanır. Birimler gerçek dünyadaki mermi ve hareket fiziklerini kullanarak sezgisel etkileşimde bulunurlar. Araçlar, Tanklar, Hoverkraft, Uçaklar, Gunships, Gemiler, Örümcek Yürüyüşçileri ve benzersiz stratejik seçenekler ve dinamik bir dövüş stili sunan onlarca farklı robotun bulunduğu 100'den fazla farklı birime sahiptir. Oyunu buradan indirebilirsiniz.

Embuscade

Çok fazla söz söylemeye gerek olmayan bu oyunu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyoruz. Düşük çözünürlüklü piksel sanatının ve sofistike 3D aydınlatmanın güzel kombinasyonunu bir arada bulunduran bu oyunda terk edilmiş bir şehirde dolaşabilirsiniz. İndirmek içinse burayı tıklamanız yeterli.

Short Trip

Alexander Perrin'in tramvay şebekesi üzerinde elle çizilmiş set görüntüsü üzerinde birkaç dakika boyunca huzurlu bir yolculuk yapabilirsiniz. Rota üzerinde tramwayı yürütmeniz ve durdurmanız gereken bu oyunda muhteşem görseller bulunuyor. Burayı tıklayarak oyunu oynayabilirsiniz.

The Visible City

Gerçek zamanlı strateji-ish oyunu The Visible City'de Paris'teki patlatılan sokak lambalarını tamir etmek için uğraşıyorsunuz. Oyunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Spikes 'n' Stuff

Atari oyunları tarzında geliştirilmiş bu oyunda zehirli oklar ve zeminden çıkan ölümcül sivri uçlu demirlere denk gelmeden kaçmaya çalışıyorsunuz. Oyunu buradan oynayabilirsiniz. Bu arada biraz sinirleriniz bozulabilir.