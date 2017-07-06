2017 Yılının En İyi 11 Oyunu!

2017 yılının yarısını bitiriyoruz ve bu yıla damgasını vurmuş 11 efsane oyun, şimdiye kadarki oynadığınız oyunlara meydan okuyabilir.

Teknolojinin hızlı ilerlemesine video oyunlar da ayak uyduruyor. Gerçekçi grafikler, gerçek hayatı yansıtan senaryolar oyuncuları tatmin edecek şekilde düzenleniyor. 2017 yılında grafik, senaryo, ses efekti gibi konularla göze batan 11 oyunu bir başlık altında topladık.

Macera dolu oyunlar, ilk çıktıkları tariten itibaren oynayanların dikkatini çekti ve gerçekten çok sevildiler. Hangi oyunun daha iyi olduğu konusunda ise kararı size bırakıyoruz ancak belirtmeliyiz ki her oyunun yeri kesin ayrı.

1- Persona 5

Serideki önceki oyunlarda olduğu gibi, "Persona 5" in hikayesi de bir Japon genci konu alıyor. Gün boyu lise hayatının yaşayıp, arkadaş edip çeşitli görevleri tamamlayacaksınız. "Final Fantasy" serisini beğendiyseniz ya da öykü odaklı oyunlara özel bir merak duyuyorsanız, "Persona 5"i kesinlikle oynamak isteyeceksiniz.

Platformlar: PlayStation 3, PlayStation 4

2- Tekken 7

Japon oyun salonlarında aylarca oynanmaya başladıktan sonra, bu yıl pazarda satışa sunulan Tekken 7, bugüne kadar "Tekken" oyununun en sofistike oyununu sunuyor. Oldukça kan ve şiddet içeren oyunu küçük yaştaki çocukların oynaması pek tasviye edilmiyor.

Platformlar: Xbox One, PlayStation 4, PC

3- Prey

Korku unsurlarıyla öne çıkan oyunda, düşmanınızı sadece öldürmek yetmiyor. Onun sırlarını çözmeniz lazım. 2017 yılı için merakla beklenen oyunlar arasında en baş sıralarda tutuluyordu.

Platformlar: Xbox One, PlayStation 4, PC

4- Nioh

Sadece PlayStation4'te bulunması sebebiyle birçok şikayet alan oyun, Nioh'da, Japon tarihinin kurgusal bir döneminde canavarları yenmek için mücadele eden bir samurayı anlatıyor . Oyunda hayatta kalmak istiyorsanız gerçekten usta olmalısınız.

Platformlar: PlayStation 4

5- NieR: Automata

Japon yapımcılar tarafından geliştirilen bu oyunun en göze batan özelliği robot savaşcıları barındırması. NieR için şunu bilmelisiniz ki, fazla detay okumak yerine, kesinlikle oyunu oynamayı seçin!

Platformlar: PlayStation 4, PC

6- Injustice 2

İnjustice serisinin 2. oyunu DC kahramanları ile kötü adamların savaştığı, "Mortal Kombat" benzeri bir oyun. Oyunu sevmenizi sağlayacak özelliklerden biride Online olarak oynanabiliyor olması.

Platformlar: Xbox One, PlayStation 4, PC

7- Resident Evil 7: BioHazard

Tek kişilik hayatta kalma oyunu olan "Resident Evil 7: BioHazard" ile Playstaion4 VR'ınız varsa oyunda korkunun sınırlarını zorlayabilirsiniz.

Platformlar: Xbox One, PlayStation 4, PC

8- Mario Kart 8 Deluxe

Efsane Atari oyunu Mario'nun, Nintendo Switch oyun konsolu için geliştirdiği yeni oyunudur. 2017'de çıkışı ile hayranlarını çok sevindirdiği ve Nitendo Switch satışlarını arttığını biliyoruz.

Platformlar: Nintendo Switch

9- PlayerUnknown's Battlegrounds

Amacı hayatta kalmak olan oyun, adada mahsur kalan 100 kişi arasında geçiyor. Son yıllarda en iyi grafiklere sahip olan oyunlardan birisi.

Platformlar: PC, Xbox (bu yılın sonlarında)

10- The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Amacı problemleri çözme ve hazineye ulaşmak olan oyun, düşündürücü yapısı ile çok tercih ediliyor. Oyun size problemlerle tek başınıza, başa çıkmayı öğretecek!

Platformlar: Nintendo Anahtarı, Nintendo Wii U

11- Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn çoğu oyundan üstün yapan nokta, duygu faktörünün çok doğru ve yoğun kullanılmasıdır. Karakterlerin kendilerine aşırı merak uyandırmasıyla, sizi kendine çeken oyun; bu senenin en çok tercih edilen oyunları arasında yer alıyor.