2017 Yılının En İyi 5 Sanal Gerçeklik Oyunu

Bu yıl piyasaya sürülen ve sizleri içine çekebilecek 5 sanal gerçeklik oyununu listeledik.

Sanal gerçeklik oyunları iki yıl kısa bir süredir tüketicilere sunuluyor, ayrıca sektör, gerçekçi deneyim konusunda gerçekten çok büyük bir ilerleme kaydetti. 2017 yılının sonlarına doğru yaklaşırken piyasaya sürülen sanal gerçeklik oyunlarına göz gezdirdik ve sizler için, en iyi olduğunu düşündüğümüz 5 oyunu seçtik. İleride sanal gerçeklik oyunlarının kitlesinin de artması ile bizleri çok daha iyi deneyimlerin beklediğini düşünüyorum.

Robo Recall

Aksiyonu öne çıkarmak için hikayenin en düşük seviyede tutulduğu Robo Recall oyununda robot saldırılarına karşı büyük bir şehri koruyorsunuz. Oyun hızlı ve heyecan verici bir fps deneyimi sunuyor.

Project Cars 2

Birinci şahıs görüşünde oynanan Project Cars 2, araba yarışı hayranlarına kokpit ve kopan lastik gibi görüntüler ile gerçekçi bir deneyim sunuyor. Oyunda dikkat çeken özelliklerden biri, sürüş sırasında gerçekten araba sürer gibi kafanızı sağa sola çevirerek dikiz aynalarını kontrol edebiliyor olmanız.

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Birkaç yıl önce sanal gerçeklik için ilk adımlar atılırken birçok kişinin en çok istediği şey, Skyrim Evreni gibi fantastik bir dünyada sanal gerçeklik deneyimi yaşayabilmekti. The Elder Scrolls V: Skyrim oyununun geniş evreni bu isteğin bir kısmını karşılamış olsa da hala bir takım eksikleri bulunuyor, ancak gelecekte bizlere sanal gerçeklik deneyiminin neye benzeyeceğini gösteren oyunların da başında geliyor.

Farpoint

Hikayesi ile öne çıkan Farpoint, belirsiz bir gezene düşen uzay pilotunun hayatta kalma mücadelesi ve daha önce aynı gezegene düşmüş iki bilim insanının kapsamlı planını konu alıyor. Farpoint, sanal gerçeklik oyunlarının geniş bir konsepte de sahip olabileceğini gösteriyor

Resident Evil 7: Biohazard

Resident Evil 7 hikayesi, oynanışı ve zaman zaman sizleri yerinden sıçratacak olması ile çok iyi bir sanal gerçeklik deneyimi sunuyor. Oyunu oynarken dolaşacağınız dar koridorlar nefes ritminizi değiştirecek.