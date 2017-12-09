  • 2017 Yılının En İyi Kamerasına Sahip Olan 7 Android Telefonu

2017 Yılının En İyi Kamerasına Sahip Olan 7 Android Telefonu!

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Akıllı telefonların kamera performansı eskiye göre çok daha fazla önem taşımaktadır. O halde Android platformunda en iyi kameraya sahip 7 akıllı telefonun hangileri olduklarına bir göz atabiliriz.

Akıllı telefonların her gün yeni yeteneklere kavuşmasına karşın sosyal medyanın gelişimi ile birlikte tüketicilerin akıllı telefonlarda odaklandıkları başlıca özellikler performans ve kamera oldu.

Eğer sizin de akıllı telefonlardaki odak noktanız kamera ise bu liste tam size göre. İşte Android platformunda en iyi kamera performansına sahip 7 akıllı telefon:
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1- Pixel 2 / Pixel 2 XL

Google, amiral gemisi telefon kamerası denince akla çift kamera teknolojisinin geldiği bir dönemde tek kamera sensörü ile DxOmark’ta zirveye oturarak önemli olanın sayısı değil işlevi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Kamera Özellikleri:

  • Arka Kamera: 12MP  OIS, EIS, f/1,7 diyafram
  • Selfie Kamera: 8MP
  • Video: 4K 30 fps

2- Samsung Galaxy Note 8

Samsung, çoğu amiral gemisinin aksine Galaxy Note 8’de her iki arka kameraya da OIS ekledi ve bu sayede mükemmele yakın kalitede fotoğraflar çekilebilmesine imkan sağladı. Bununla birlikte zaten iyi olan Galaxy S8 kamerasına gelen gelişmiş sensör, Note 8’i listenin yukarılarına taşıyor.

Kamera Özellikleri:

  • Arka Kamera: Çift 12MP, Çift OIS, f/1.7 birincil, f/2,4 ikincil diyafram
  • Selfie Kamera: 8MP
  • Video: 4K 30 fps
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3- HTC U11

HTC U11, 12MP’lik kamerasında kullandığı çift piksel teknolojisi sayesinde inanılmaz derecede hızlı otomatik odaklanma ve mükemmele yakın düşük ışık performansı sunuyor.

Kamera Özellikleri:

  • Arka Kamera: 12MP f/1,7 diyafram, OIS, çift piksel
  • Selfie Kamera: 16MP
  • Video: 4K 30 fps

4- Huawei Mate 10 Pro

Mate 10 Pro, LEICA imzalı sensörleri sayesinde hem tam RGB hem de monokrom fotoğraflarda mükemmele yakın bir kalite sağlıyor. Ayrıca x2 optik yakınlaştırma sayesinde kaliteden ödün vermeden uzaktaki nesneleri çekebiliyorsunuz.

Kamera Özellikleri:

  • Arka Kamera: 20MP + 12MP Leica, f/1.6 diyafram, OIS
  • Selfie Kamera: 8MP
  • Video Özellikleri: 4K
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5-  Google Pixel / Pixel XL

Pixel ve Pixel XL’ın muhteşem kamera performansını mobil teknolojiye biraz yakınsanız bir yıldır zaten okuyorsunuzdur. Ancak durum şu ki; tanıtılmalarının üzerinden bir yıldan uzun süre geçmesine rağmen ilk nesil Pixel'ler hala en iyi kamera performanslarından birine sahipler.

Kamera Özellikleri:

  • Arka Kamera: 12MP Sony IMX378 f/2.0 diyafram
  • Selfie Kamera: 8MP
  • Video Özellikleri: 4K 30 fps

6- Samsung Galaxy S8 / S8+

Samsung’un bu yılın başlarında tanıttığı amiral gemileri Galaxy S8 ve S8+, f/1.7 diyafram açıklığı ve 1.4μm büyüklüğündeki pikselleri ile son derece kaliteli fotoğraflar çekilebilmesine imkan tanımaktadır. Listenin altlarında gibi görünse de kamera performansının Galaxy Note 8’den bir tık geride olduğuna emin olabilirsiniz.

Kamera Özellikleri:

  • Arka Kamera: 12MP Sony IMX260, f/1.7 diyafram, OIS
  • Selfie Kamera: 8MP
  • Video Özellikleri: 4K 30 fps
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7-  LG G6 / LG V30

LG amiral gemileri her ne kadar son yıllarda gözden düşmüş olsa da kamera performansı konusunda LG’nin hakkını yememek gerekir. f/1.8 ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip çift arka kamerası hem iyi bir düşük ışık performansı hem de rakiplerine göre çok daha geniş bir görüş açısı sunmaktadır.

Kamera Özellikleri:

  • Arka Kamera: Çift 13MP, OIS, f/1.8 diyafram
  • Selfie Kamera: 5MP
  • Video Özellikleri: 4K 30 fps
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